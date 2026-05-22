Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница

Эндокринолог Одерий: бессонница может быть симптомом депрессии

Бессонница может быть симптомом депрессии или тревожного расстройства, рассказала Lenta.ru эндокринолог Анна Одерий. Она отметила, что проблемы со сном при таких заболеваниях будут проявляться по-разному.

Хронические нарушения сна могут указывать на тревогу и депрессию. При тревожных расстройствах обычно страдает засыпание, а при депрессии более характерны ранние пробуждения — человек просыпается на несколько часов раньше обычного и уже не может снова уснуть, — рассказала Одерий.

Эндокринолог подчеркнула, что нарушения сна также характерны для сахарного диабета. По ее словам, трудности с засыпанием также могут быть характерны для гипертиреоза.

Ранее невролог Юлия Прокофьева рассказала, что техника парадоксальной интенции может помочь быстрее заснуть. Она отметила, что, если старый способ с пересчетом овец не работает, можно пойти от обратного.

