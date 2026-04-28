Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице

Техника парадоксальной интенции может помочь быстрее заснуть, заявила РИАМО невролог Юлия Прокофьева. Она отметила, что, если старый способ с пересчетом овец не работает, можно пойти от обратного. По ее словам, попытка контролировать засыпание лишь активирует префронтальную кору мозга, мешая переходу в бессознательное состояние.

Лучше использовать техники парадоксальной интенции: «Я буду лежать с открытыми глазами и стараться не спать» или когнитивное перемешивание — представлять случайные нейтральные образы, чтобы обмануть бдительность мозга, — посоветовала Прокофьева.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, что избыточный вес, тяжелые заболевания и вредные привычки нередко вызывают проблемы со сном. В частности, по его словам, у людей нередко снижается качество ночного отдыха из-за апноэ или храпа.