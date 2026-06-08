Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 14:07

Врач перечислила неожиданные причины облысения в молодом возрасте

Врач Егорова: перенесенный COVID-19 может повлечь алопецию в молодом возрасте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перенесенный COVID-19, вегетарианство, прием антидепрессантов и хронический стресс могут спровоцировать алопецию в молодом возрасте, заявила в беседе с НСН дерматолог Татьяна Егорова. Среди других причин выпадения волос она назвала железодефицитную анемию и недостаток различных микроэлементов.

Это COVID-19, стресс, дефицит микроэлементов, железодефицитная, мегалобластная или В12-дефицитная анемия. Очень часто люди не знают, что у них низкий уровень железа в крови. Сейчас очень много молодых людей находятся на антидепрессантах, что тоже является одной из причин выпадения. У вегетарианцев вообще низкий уровень белка, новым тканям тяжело синтезироваться, — рассказала Егорова.

Она отметила, что остановить выпадение волос можно после выявления и устранения причины. Например, если алопеция вызвана гормональными нарушениями, то нужно вылечить их и уже потом восстанавливать фолликулы. А если причина в стрессе, то нужно снизить уровень кортизола и обратиться к психологу.

Ранее стилист Игорь Левченко заявил, что на самом деле уходовые средства, в том числе маски, ампулы, масла и шампуни, не помогут решить проблему выпадения волос. При этом процедуры с их использованием способны сделать волосы более гладкими и послушными, а также вернуть им блеск.

Здоровье
красота
врачи
дерматологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦБ сообщил, какое мероприятие Набиуллина пропустит по болезни
В Минобороны сообщили о масштабной атаке дронов ВСУ на Россию
Москвич сжег машину девушки после расставания
«Герань» потопила патрульный катер ВСУ в Черном море
Врач ответила, чем опасно чрезмерное употребление шашлыка
Продюсер объяснил, как Варнава и Галкин попали на одну вечеринку
На границе с Крымом возобновили движение для легковушек
Раскрыт размер нового европейского транша Украине
Врачи раскрыли, когда выпишут раненную в Старобельске девушку
Психолог ответила, может ли ребенок жить с отцом вместо матери
Польша построила новую погранзаставу на границе с Украиной
Развожаев поручил обеспечить топливом тяжелобольных севастопольцев
Пользователи крупнейшего банка столкнулись со сбоями из-за DDoS-атаки
«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?
Токсиколог перечислил признаки отравления репеллентами
В Астрахани пожаловались на массовое нашествие мошек
Стало известно, какие напитки чаще всего выбирали гости ПМЭФ в 2026 году
Катя Лель высказалась о перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд»
Россиянам посоветовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации
Пик жары до +31 сменится тропическими ливнями: прогноз погоды в Москве
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.