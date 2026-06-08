Врач перечислила неожиданные причины облысения в молодом возрасте

Перенесенный COVID-19, вегетарианство, прием антидепрессантов и хронический стресс могут спровоцировать алопецию в молодом возрасте, заявила в беседе с НСН дерматолог Татьяна Егорова. Среди других причин выпадения волос она назвала железодефицитную анемию и недостаток различных микроэлементов.

Это COVID-19, стресс, дефицит микроэлементов, железодефицитная, мегалобластная или В12-дефицитная анемия. Очень часто люди не знают, что у них низкий уровень железа в крови. Сейчас очень много молодых людей находятся на антидепрессантах, что тоже является одной из причин выпадения. У вегетарианцев вообще низкий уровень белка, новым тканям тяжело синтезироваться, — рассказала Егорова.

Она отметила, что остановить выпадение волос можно после выявления и устранения причины. Например, если алопеция вызвана гормональными нарушениями, то нужно вылечить их и уже потом восстанавливать фолликулы. А если причина в стрессе, то нужно снизить уровень кортизола и обратиться к психологу.

Ранее стилист Игорь Левченко заявил, что на самом деле уходовые средства, в том числе маски, ампулы, масла и шампуни, не помогут решить проблему выпадения волос. При этом процедуры с их использованием способны сделать волосы более гладкими и послушными, а также вернуть им блеск.