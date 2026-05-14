Стилист ответил, могут ли уходовые средства остановить выпадение волос

Стилист Левченко: уходовые средства не помогут решить проблему выпадения волос

На самом деле уходовые средства, в том числе маски, ампулы, масла и шампуни, не помогут решить проблему выпадения волос, заявил в беседе с Lenta.ru стилист Игорь Левченко. При этом процедуры с их использованием способны сделать волосы более гладкими и послушными, а также вернуть им блеск.

Качественный уход работает только с тем, что уже выросло: увлажняет длину, убирает пушистость, помогает при сухости кожи головы. Но если волосы выпадают, причина чаще всего находится внутри организма. Живая часть волоса находится под кожей. Если фолликул уже получил сигнал перейти в фазу выпадения из-за гормонов, дефицитов или стресса, никакая маска его «не удержит», — высказался Левченко.

По его словам, при активном выпадении волос важно не откладывать визит к врачу. В большинстве случаев проблема связана с андрогенетической алопецией, гормональными изменениями, хроническим стрессом, дефицитом микроэлементов или заболеваниями щитовидной железы.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими отдушками в составе опасны для здоровья кожи головы. По ее словам, такие компоненты могут разрушать защитный барьер эпидермиса и спровоцировать серьезные аллергические реакции.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
