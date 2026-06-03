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03 июня 2026 в 10:45

Мельникова раскрыла секрет своей стройной фигуры

Мельникова призналась, что с детства регулярно занимается спортом

Дарья Мельникова Дарья Мельникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Актриса Дарья Мельникова в беседе с «Леди Mail» призналась, что с детства регулярно занимается спортом и в целом ведет активный образ жизни. По ее словам, она не придерживается каких-то диет, поскольку не склонна к перееданию и набору лишнего веса.

У меня отсутствует чувство голода. Я не боюсь сладкого, не считаю калорий, просто стараюсь хорошо питаться и не забывать поесть. Мне кажется, спорт со мной с детства. Я очень много хожу, от 10 тыс. до 20 тыс. шагов в день, поэтому у меня ощущение, что я все время на спорте. У меня есть абонемент в зал, иногда могу заняться йогой, в другой день погулять с детьми. Я люблю покататься на велосипедах летом. Я за то, чтобы больше двигаться и меньше сидеть в машине, — высказалась Мельникова.

Ранее Мельникова назвала своего однокурсника по Щепкинскому училищу Юру Борисова, номинированного на «Оскар», «немножко дурачком». По ее словам, новость о номинации стала шоком для всех, кто учился с артистом вместе. Актриса предположила, что огромную роль в карьере Борисова сыграла его жена, режиссер Анна Шевчук.

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