Мельникова раскрыла секрет своей стройной фигуры

Актриса Дарья Мельникова в беседе с «Леди Mail» призналась, что с детства регулярно занимается спортом и в целом ведет активный образ жизни. По ее словам, она не придерживается каких-то диет, поскольку не склонна к перееданию и набору лишнего веса.

У меня отсутствует чувство голода. Я не боюсь сладкого, не считаю калорий, просто стараюсь хорошо питаться и не забывать поесть. Мне кажется, спорт со мной с детства. Я очень много хожу, от 10 тыс. до 20 тыс. шагов в день, поэтому у меня ощущение, что я все время на спорте. У меня есть абонемент в зал, иногда могу заняться йогой, в другой день погулять с детьми. Я люблю покататься на велосипедах летом. Я за то, чтобы больше двигаться и меньше сидеть в машине, — высказалась Мельникова.

Ранее Мельникова назвала своего однокурсника по Щепкинскому училищу Юру Борисова, номинированного на «Оскар», «немножко дурачком». По ее словам, новость о номинации стала шоком для всех, кто учился с артистом вместе. Актриса предположила, что огромную роль в карьере Борисова сыграла его жена, режиссер Анна Шевчук.