06 февраля 2026 в 20:57

«Немножко дурачок»: Мельникова оценила успех Борисова

Дарья Мельникова назвала однокурсника Юру Борисова «дурачком»

Юра Борисов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Дарья Мельникова в подкасте «Не мамкай!» назвала своего однокурсника по Щепкинскому училищу Юру Борисова, номинированного на «Оскар», «немножко дурачком». По ее словам, новость о номинации стала шоком для всех, кто учился с артистом вместе.

На курсе он что-то непонятное исполнял. Хотя было изначально ясно, что он талантлив, но он всегда был немножко дурачок, — сказала Мельникова.

Актриса также предположила, что огромную роль в карьере Борисова сыграла его жена, режиссер Анна Шевчук. Мельникова считает, что история успеха актера — это в первую очередь «победа Ани Шевчук».

Ранее Борисов провел зимний семейный отдых в Подмосковье. Его жена поделилась в соцсетях кадрами, на которых артист катает своих двух дочерей на тюбинге: семья наслаждалась снежными пейзажами и активным отдыхом на свежем воздухе.

До этого ВЦИОМ опубликовал рейтинг самых популярных актеров, где первое место разделили Сергей Безруков и Сергей Бурунов. Борисов вместе с Александром Петровым занял третью строчку, показав значительный рост популярности в 2025 году благодаря успешным ролям в голливудских и российских проектах.

