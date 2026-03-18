СПЧ пожаловался на фильм «Господин Никто против Путина»

СПЧ заявил о нарушении прав детей в фильме «Господин Никто против Путина»

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направил официальные обращения в оргкомитет премии «Оскар» и ЮНЕСКО из-за возможного нарушения прав несовершеннолетних при производстве документальной ленты «Господин Никто против Путина». Согласно информации из Telegram-канала СПЧ, значительная часть видеоматериалов была тайно снята в российских школах без согласия родителей.

Глава СПЧ Валерий Фадеев настаивает на проверке соблюдения этических и правовых стандартов создателями фильма-победителя. Изначально эти кадры, по его словам, предназначались исключительно для внутреннего использования в образовательном процессе, а не для мирового проката.

Представляется крайне важным, чтобы произведения, получающие столь престижную международную награду, не были связаны с возможными нарушениями прав детей, — добавили в СПЧ.

Члены совета требуют установить, были ли получены надлежащие разрешения на использование изображений детей в политическом контексте. В случае подтверждения нарушений международное сообщество просят пересмотреть решение о награждении картины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не смотрел кинокартину «Господин Никто против Путина». По его словам, чтобы что-то комментировать, нужно сначала понять, о чем идет речь.