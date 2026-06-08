Натали Портман: биография, фильмография и главные роли звезды Голливуда

9 июня отмечает 45-й день рождения актриса Натали Портман. Еще в девяностых она покорила зрителей ролью сироты-оторвы Матильды из криминальной драмы «Леон». В ту пору ей было всего 12 лет: девочка-подросток стала мировой звездой. И Натали не остановилась на достигнутом. Краткая биография Натали Портман, лучшие роли актрисы, ответ на вопрос, почему Натали Портман сменила имя, и многое другое ищите в материале NEWS.ru.

Детство и смена имени: от Неты-Ли к Натали

Девочка, в будущем прославившаяся как оскароносная актриса, появилась на свет 9 июня 1981 года в Иерусалиме. Тогда она носила фамилию Хершлаг, а имя ее, по некоторым данным, звучало как Нета-Ли. Отец будущей звезды Авраам Хершлаг работал врачом-репродуктологом. А мать Шелли Стивенс занималась домашним хозяйством и позже стала агентом собственной дочери. Семейство переехало в США в 1984 году, когда Нете-Ли исполнилось три года.

Важный эпизод в краткой биографии Натали Портман связан именно со сменой имени. Дело кроется в желании девочки защитить семью от излишнего внимания. Уже в начале карьеры Нета-Ли взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии — Портман. Имя Нета-Ли она заменила на более привычное для американского слуха Натали. По некоторым данным, имя Нета-Ли на иврите означает «саженец» или «росток», что очень подходит актрисе, чья жизнь — бесконечный творческий рост.

Так что в краткой биографии Натали Портман важно упомянуть и двойное гражданство актрисы — израильское и американское. Детство еще не взошедшей звезды проходило в переездах, пока семья не осела на Лонг-Айленде, где девочка числилась в еврейской школе. При этом позднее сама актриса признавалась в любви к Штатам, но подчеркивала, что только в Израиле чувствует себя как дома.

Первая слава: роль Матильды в «Леоне» и «Звездные войны»

Говоря о списке лучших ролей Натали Портман, нельзя не упомянуть кинодебют актрисы в фильме Люка Бессона «Леон» 1994 года. Ей было всего 12 лет, когда она исполнила роль Матильды — девочки-подростка, оставшейся без семьи и нашедшей приют у профессионального киллера. Эта работа мгновенно принесла юной актрисе мировую известность и на долгие годы определила ее амплуа.

Натали Портман в фильме «Звездные войны» Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Список лучших ролей Натали Портман также нельзя вообразить без франшизы «Звездные войны». В конце девяностых режиссер Джордж Лукас пригласил восходящую звезду на роль королевы Падме Амидалы в триквел о падаванах и космических войнах. Она сыграла в эпизодах:

«Скрытая угроза» (1999);

«Атака клонов» (2002);

«Месть ситхов» (2005).

Они закрепили за ней титул одной из самых узнаваемых голливудских актрис. Интересно, что премьеру первого эпизода Портман пропустила, чтобы готовиться к школьным экзаменам, — этот поступок уже наглядно отображает отношение Натали Портман к образованию и науке.

Фильмография Натали Портман пополнилась и другими яркими работами того периода. Среди них — мюзикл Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя» (1996).

Образование: психология в Гарварде и научные публикации

Сложно вспомнить другую голливудскую звезду, которая бы так серьезно относилась к учебе. В 1999 году, на пике популярности после выхода «Звездных войн», Натали поступила в Гарвардский университет. Образование и наука для Натали Портман были первостепенны.

Многие критики сомневались, что актриса сможет успешно совмещать съемки с академическими занятиями, однако Портман блестяще опровергла эти доводы. Она специализировалась на психологии и в 2003 году получила степень бакалавра. Но на этом образование Натали Портман и деятельность в науке не закончились. Она поступила в аспирантуру Еврейского университета в Иерусалиме.

Самое удивительное — это научные достижения актрисы. Натали является соавтором нескольких научных работ, опубликованных в профессиональных журналах. Первая статья была написана ею еще в школе и была посвящена ферментативному получению водорода из сахара. Этот текст был написан в соавторстве, когда Натали исполнилось всего 17 лет.

Натали Портман в фильме «Повесть о любви и тьме», 2015 г. Фото: Focus World/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вторая публикация, созданная во время учебы в Гарварде, касалась активации лобной доли мозга. Выступая перед выпускниками Гарварда в 2015 году, она призналась, что долгое время сомневалась в своих интеллектуальных способностях, и боялась, что окружающие считают ее «глупой актрисой». Впрочем, Натали успешно удалось разрушить этот стереотип.

Лучшие фильмы и награды: «Черный лебедь», «Джеки», «V — значит вендетта»

Говоря о творческом пути актрисы-ученой, невозможно не перечислить ее самые успешные проекты. Составляя список лучших фильмов Натали Портман, критики почти единогласно ставят на пьедестал психологический триллер Даррена Аронофски «Черный лебедь» (2010). Ради роли балерины Нины Сайерс актриса прошла через интенсивные тренировки по хореографии и похудела до истощения, не говоря уже о психологической нагрузке, которую ей пришлось перенести. Но труд окупился. Говоря о наградах и об «Оскаре» Натали Портман, важно подчеркнуть, что именно амплуа Нины принесло ей статуэтку Американской киноакадемии в номинации «Лучшая женская роль».

Следует выделить и историческую драму «Джеки» (2016), где она примерила образ Жаклин Кеннеди. За эту работу она получила третью номинацию на «Оскар».

Также в подборку лучших фильмов с Натали входят:

фантастическая антиутопия «V — значит вендетта» (2005) — премия «Сатурн»;

драма «Близость» (2004) — первый для Натали «Золотой глобус».

В целом же фильмография Натали Портман насчитывает десятки картин, включая блокбастеры о Торе из вселенной Marvel, вестерн «Джейн берет ружье» и экспериментальное кино Терренса Малика. Натали также продемонстрировала глубину драматического таланта в фильмах «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (2018) и «Аннигиляция» (2018).

Личная жизнь: брак с балетмейстером Бенжаменом Мильпье

Наличие мужа и личная жизнь Натали Портман в целом долгое время оставались закрытой темой для прессы. В нулевых актриса состояла в отношениях с Танги Дестеблем — продюсером из Франции, известным по сотрудничеству с Шакирой и не только. Именно этот музыкант познакомил актрису с миром искусства за рамками кинематографа. Их роман протекал спокойно и завершился в 2008 году. Позже Портман признавалась, что этот опыт преподал ей важный урок: настоящая любовь не должна подавлять личность человека.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впоследствии журналисты не раз приписывали Натали мимолетные увлечения с товарищами по съемочной площадке. В числе предполагаемых возлюбленных оказывались и Джейк Джилленхол, и Гаэль Гарсиа Берналь. Однако Натали называла эти слухи выдумкой желтой прессы. По ее словам, она никогда не позволяла романтическим отношениям пересекаться с профессиональной деятельностью.

Переломный момент в личной жизни Натали Портман (и вопросе наличия мужа) наступил в 2009 году. На площадке «Черного лебедя» Портман познакомилась с Бенжаменом Мильпье — хореографом из Франции. Он не только готовил ее к исполнению партии балерины, но и служил для нее моральной поддержкой. Актриса позже вспоминала, что съемки доводили ее до нервных срывов, и только Мильпье напоминал ей, что она способна на большее, чем ее собственные страхи.

Их отношения набирали обороты весьма стремительно. В декабре 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя два года состоялась свадьба в уединенном калифорнийском поместье. Присутствовавшие описывали торжество как праздник без намека на гламур: папарацци не было, зато звучали народные песни и подавались национальные израильские блюда.

К 2023 году этот брак, который долго считался образцовым, дал трещину. По информации инсайдеров, Мильпье завел роман с двадцатипятилетней актрисой, вместе с которой он работал в балетной труппе. В тот момент Портман воспитывала двоих детей: сына Алефа (2011 года рождения) и дочь Амалию (2017 года рождения). Скандальные обстоятельства поставили Портман в центр внимания таблоидов.

В 2024 году, после слухов о неверности Бенжамена, брак распался, и пара официально развелась. По данным прессы на 2026 год, актриса вернулась к Танги Дестаблю и прямо сейчас она находится на этапе третьей для себя беременности.

Интересные факты и активная позиция в обществе

Натали Портман известна не только киноработами, но и активной гражданской позицией. Она долгое время была убежденной вегетарианкой (актриса перестала есть мясо уже в девять лет!), а в 2009 году перешла на веганство. Актриса также основала собственную компанию по производству экологичной обуви и выступает за права женщин.

Натали Портман Фото: AFLO/Naoki Nishimura/Global Look Press

Она свободно говорит на шести языках, включая иврит, французский, немецкий, японский и испанский. В 2018 году Портман была удостоена премии Genesis Prize, которую называют «еврейской Нобелевской премией». Однако, согласно проверенным источникам, она отказалась от личного участия в церемонии в Иерусалиме, объяснив это нежеланием публично поддерживать тогдашнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По ее словам, критика политики Израиля не означает отказа от любви к своей родине.

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