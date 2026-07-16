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16 июля 2026 в 08:30

17 июля родился Дональд Сазерленд: биография и карьера легендарного актера

Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Фото: Andreas HABner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В мире кино есть имена, которые ассоциируются с целой эпохой, и Дональд Сазерленд — ярчайший тому пример. 17 июля отмечался бы очередной день рождения этого удивительного мастера, чья карьера охватила более шести десятилетий. Узнать интересные факты о Дональде Сазерленде — это значит прикоснуться к истории мирового кинематографа, ведь он умел быть одновременно пугающим, утонченным, комичным и невероятно глубоким. Изучая биографию актера Дональда Сазерленда, поражаешься его колоссальной работоспособности. Его уникальный голос, пронзительный взгляд и благородная внешность стали визитной карточкой сотен картин. В этой статье мы собрали все самые важные детали, которые раскрывают феномен канадского актера Дональда Сазерленда, включая список фильмов с участием Дональда Сазерленда и его главные достижения.

Детство в Канаде и путь на сцену

Будущий канадский актер Дональд Сазерленд родился в Сент-Джоне, провинция Нью-Брансуик, в 1935 году. В детстве мальчику пришлось столкнуться с серьезными испытаниями: он перенес полиомиелит, ревматизм и гепатит, что наложило отпечаток на его физическое развитие, но закалило характер.

Его путь в искусство не был легким:

  • образование: в Университете Торонто юноша изучал инженерное дело и одновременно увлекался драмой, получив в итоге две специальности;

Актриса Эми Ирвинг и актер Дональд Сазерленд в фильме «Бенефис сомнения», Германия, 1993 г. Актриса Эми Ирвинг и актер Дональд Сазерленд в фильме «Бенефис сомнения», Германия, 1993 г. Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

  • переезд: осознав, что сцена привлекает его сильнее точных наук, в 1957 году молодой человек отправился в Великобританию, где поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства;

  • первые шаги: в Англии он начинал с небольших ролей в провинциальных театрах и эпизодов на телевидении, постепенно привлекая к себе внимание режиссеров благодаря нестандартной внешности.

Карьера в кино: от «Дома ужасов» до «Голодных игр»

Официальный дебют на большом экране состоялся в европейских хоррорах. Молодой канадский актер Дональд Сазерленд сыграл в картине «Дом ужасов доктора Террора» (1965), что открыло ему двери в мир большого кино. Настоящий прорыв случился в 1967 году после выхода культового военного боевика «Грязная дюжина». Актер мгновенно стал узнаваемым в Голливуде, что позволило ему переехать в США и отныне выбирать, в каких проектах принимать участие.

В последующие десятилетия его амплуа постоянно расширялось. Сазерленд мастерски уходил от стереотипов: он играл и циничных военных хирургов, и тонких интеллектуалов, и зловещих диктаторов. Новое поколение зрителей открыло для себя артиста благодаря масштабной франшизе «Голодные игры», где он блестяще исполнил роль расчетливого президента Кориолана Сноу. Рассматривая то, какие награды и достижения Дональд Сазерленд получил за эти годы, критики всегда отмечали его способность сделать любого персонажа объемным и запоминающимся.

Самые известные фильмы с участием Сазерленда

Творческое наследие артиста насчитывает около двухсот ролей. Исследуя список фильмов Дональда Сазерленда, невозможно обойти вниманием ключевые шедевры, которые вошли в золотой фонд кинематографа. Каждый из этих фильмов демонстрирует абсолютное перевоплощение артиста.

Ниже представлены картины, которые обязательно стоит пересмотреть:

  • «Военно-полевой госпиталь МЭШ» (1970): антивоенная сатира Роберта Олтмена, где актер сыграл роль капитана Пирса по прозвищу Ястребиный глаз, принесшуя ему мировую славу;

  • «Клют» (1971): детективный триллер, в котором Сазерленд исполнил роль частного сыщика, работая в дуэте с Джейн Фондой;

  • «А теперь не смотри» (1973): глубокий психологический хоррор Николаса Роуга, признанный шедевром британского кино;

Дональд Сазерленд (Кэлвин) и Мэри Тайлер Мур (Бэт) в фильме «Обычные люди» (1980) Дональд Сазерленд (Кэлвин) и Мэри Тайлер Мур (Бэт) в фильме «Обычные люди» (1980) Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

  • «Двадцатый век» (1976): монументальная историческая драма Бернардо Бертолуччи, где Дональд примерил на себя пугающий образ жестокого фашиста Атиллы;

  • «Обыкновенные люди» (1980): оскароносная драма Роберта Редфорда, раскрывшая драматический талант актера в роли скорбящего отца семейства.

Эти работы доказали, что артист способен удерживать внимание зрителя в любом жанре — от комедии до трагедии.

Личная жизнь и дети актера

Тема, которую часто изучают поклонники, — это личная жизнь Дональда Сазерленда. Актер был женат трижды. Его первым браком стал союз с Лоис Майхард, который продлился недолго. Вторым браком стала женитьба на актрисе и активистке Ширли Дональдсон: в этом союзе родились близнецы Кифер и Рэйчел. Кифер Сазерленд пошел по стопам отца и стал знаменитым голливудским актером, получившим мировую известность благодаря сериалу «24 часа».

Свою настоящую и главную любовь артист встретил на съемках французско-канадского фильма. Ею стала актриса Франсин Расетт, с которой Дональд прожил в счастливом браке более пятидесяти лет. У пары родились трое сыновей: Роуг, Россиф и Ангус. Интересно, что всех своих сыновей актер назвал в честь режиссеров, с которыми работал и дружил: Николаса Роуга, Фредерика Россифа и Ангуса Линча. Семья всегда оставалась для него надежным тылом, в котором он находил поддержку и вдохновение.

Награды и признание: «Оскар», «Золотой глобус»

Долгое время этот потрясающий артист оставался без главных конкурсных наград США, но его выдающиеся заслуги перед мировым кинематографом в итоге получили высшее признание. На протяжении всей своей долгой карьеры он регулярно номинировался на самые престижные международные премии, подтверждая свой высочайший профессиональный статус в самых разных жанрах — от глубоких драм до ролей харизматичных злодеев.

Богатая коллекция призов и номинаций мастера включает в себя следующие важные вехи:

  • «Оскар»: в 2018 году актер стал победителем в категории «Почетная премия», получив заветный почетный «Оскар» за вклад в кинематограф;

Дональд Сазерленд на церемонии вручения премии «Оскар», 2018 г. Дональд Сазерленд на церемонии вручения премии «Оскар», 2018 г. Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

  • «Золотой глобус»: артист побеждал дважды — в 1996 году за лучшую мужскую роль второго плана в проекте «Гражданин Икс» и в 2003 году за аналогичную роль в телефильме «Тропой войны». Также он номинировался на эту премию в 1971 году («Военно-полевой госпиталь»), 1981 году («Обыкновенные люди»), 1999 году («Без предела»), дважды в 2006 году («Живой товар» и «Главнокомандующий»), а также в 2008 году («Грязные мокрые деньги») и в 2021 году («Отыграть назад»);

  • «Эмми»: в 1995 году он выиграл награду за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме «Гражданин Икс», а в 2006 году выдвигался в номинации «Лучшая мужская роль» за проект «Живой товар»;

  • европейские кинофестивали: в 1982 году на фестивале в Карловых Варах он победил в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Порог». В 2019 году актер получил премию Donostia за выдающиеся персональные достижения на фестивале в Сан-Себастьяне и премию фонда Миммо Ротелла за картину «Искусство ограбления» на Венецианском кинофестивале;

  • другие номинации: в 1974 году он дважды претендовал на премию Британской академии за лучшую мужскую роль в фильмах «Стильярд блюз» и «А теперь не смотри». В 1979 году выдвигался на премию «Сатурн» за картину «Вторжение похитителей тел», в 2014 году номинировался как лучший злодей на премии канала MTV за фильм «Голодные игры: и вспыхнет пламя», а в 1990 году отмечался в номинации на «Золотую малину» за худшую мужскую роль второго плана в ленте «Тюряга».

Дональд Сазерленд (Кориолан Сноу) в фильме «Голодные игры» (2014) Дональд Сазерленд (Кориолан Сноу) в фильме «Голодные игры» (2014) Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Такой внушительный список наград и номинаций — однозначно один из интересных фактов о Дональде Сазерленда. Он наглядно показывает, насколько разноплановым и востребованным был этот артист, способный одинаково гениально играть как в признанных шедеврах, так и в популярных молодежных блокбастерах.

Память о великом актере (1935–2024)

Легендарный артист ушел из жизни 20 июня 2024 года в Майами в возрасте 88 лет. Когда в прессе обсуждалась причина смерти Дональда Сазерленда, его агенты подтвердили, что актер скончался после продолжительной болезни. Его уход стал невосполнимой утратой для индустрии, однако личная жизнь и творчество Дональда Сазерленда оставили глубокий след в памяти его поклонников.

Сегодня, вспоминая интересные факты о Дональде Сазерленде, коллеги подчеркивают его невероятную доброжелательность на съемочной площадке и готовность помогать молодым артистам. Просматривая биографию актера Дональда Сазерленда, понимаешь: его наследие — это не просто строчки в фильмографии, а живые, эмоциональные образы, которые продолжают волновать, пугать и радовать зрителей во всем мире. Он доказал, что истинное мастерство не подвластно времени.

Ранее мы делились с вами фактами из жизни Юрия Стоянова.

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