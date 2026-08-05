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05 августа 2026 в 15:47

В Госдуме нашли способ помочь пенсионерам, ставшим жертвами «схемы Долиной»

Разворотнева призвала предоставлять жертвам схемы Долиной комнату в общежитии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предложила предоставлять жертвам мошеннических действий с недвижимостью, в частности пострадавшим от так называемой схемы Долиной, комнату в общежитии для сохранения прописки и временного проживания. В беседе с NEWS.ru она отметила, что такая мера должна стать частью системы государственной поддержки граждан, в том числе пенсионеров, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Было бы правильно, чтобы у нас существовал наемный жилой фонд, который предоставлялся бы людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Безусловно, это касается случаев, когда доказано, что человек — жертва мошенников, а не тот, кто решил сознательно продать квартиру и не отдавать ее. Глядя на то, как суды принимают решения вернуть жилплощадь продавцу и не возвращать деньги покупателю, многие этим вдохновились. Заведены реальные уголовные дела. Поэтому это новый вызов и большая трагедия, когда в результате действий мошенников люди остаются и без денег, и без жилья. Нужно, во-первых, создавать инфраструктуру обеспечения безопасности участников сделок. А второе, это гарантии для людей, попавших в совсем сложные ситуации. Например, пенсионерам следует предоставлять хотя бы комнату в общежитии с возможностью сохранения прописки, — сказала Разворотнева.

Она добавила, что для получения такой помощи должен быть четкий перечень оснований. Например, по ее словам, нуждающийся может обладать низким уровнем дохода или статусом одинокого человека.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что государство ввело меры для защиты покупателей квартир от «схемы Долиной». По его словам, теперь суды будут оценивать не только внутренние мотивы продавца, но и поведение второй стороны сделки, что делает возврат недвижимости через реституцию значительно более сложным процессом.

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