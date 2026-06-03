Анджелина Джоли: биография, фильмография и личная жизнь звезды Голливуда

Она появилась на свет 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе. Отец, Джон Войт, считался звездой Голливуда, мать, Маршелин Бертран, тоже пробовала силы в кино. Но счастье в семье не задержалось: когда девочке не исполнилось и года, родители разбежались. Мать забрала детей и перебралась в Нью-Йорк. Общение с отцом прекратилось на долгие годы. Позже Анджелина Джоли признавалась, что выросла без отцовской заботы, чувствуя себя лишней.

В детстве она была тихой и замкнутой. Одноклассники дразнили за худобу и нестандартную внешность. В юности попыталась стать моделью, но неудачные пробы только усиливали боль. Начались тяжелые времена: наркотики, порезы на руках, одежда из секонд-хенда. Спасение пришло, когда Анджелина поступила в актерскую школу Ли Страсберга. Там она научилась направлять внутреннюю боль в творчество.

Путь в кино: от «Киборга-2» до «Прерванной жизни» и «Лары Крофт»

В 1993 году 18-летняя Анджелина дебютировала в боевике «Киборг-2: Стеклянная тень», исполнив роль девушки-робота. Но настоящий интерес к ней возник после картины «Хакеры» (1995), где она впервые продемонстрировала свой бунтарский характер. Подлинным прорывом стала биографическая драма «Джиа» (1998), где она сыграла супермодель Джиа Каранджи. Критики были потрясены, зрители запомнили ее имя.

Вершиной того периода стала психологическая драма «Прерванная жизнь» (1999). Джоли сыграла девушку с пограничным расстройством, которую помещают в психиатрическую лечебницу. Эта роль принесла ей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Кроме того, она стала первой актрисой, получившей три «Золотых глобуса» подряд.

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Фото: KPA/Global Look Press

Но по-настоящему взрывной стала роль в 2001 году. Боевик «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» превратил ее в икону массовой культуры. Анджелина не просто изобразила героиню известной видеоигры — она слилась с ней. Накачанная, с острыми скулами и ледяным взглядом, девушка задала новую планку для всех последующих экшен-героинь.

Фильмография: лучшие фильмы и награды актрисы

После «Лары Крофт» последовали новые яркие работы. В 2005 году вышел боевик «Мистер и миссис Смит», где ее партнером стал Брэд Питт. Затем были триллер «Особо опасен» (2008), драма «Подмена» (2008), за которую она снова номинировалась на «Оскар», и фантастический блокбастер «Солт» (2010). В 2014 году она предстала в образе злой, но обаятельной феи Малефисенты. Всего за карьеру актриса снялась примерно в 60 фильмах.

Наградной список Анджелины Джоли внушителен: по данным на 2024 год, она получила 58 кинематографических наград, в том числе один «Оскар», и более 100 номинаций. Помимо актерских премий, удостоена «Оскара» за гуманитарную деятельность — премии имени Джина Хершолта.

Режиссерская и продюсерская деятельность: взгляд из-за камеры

Анджелина не ограничилась актерской работой. Она пробует себя в режиссуре, написании сценариев и продюсировании, выбирая для этого сложные, остросоциальные темы: фашизм, война на Балканах, геноцид в Камбодже.

Среди ее режиссерских работ — драма «В краю крови и меда» (2011), рассказывающая о любви на фоне боснийской войны, и «Несломленный» (2014) — биография олимпийца Луи Замперини. В 2024 году вышел мюзикл «Аутсайдеры», где она выступила продюсером. Эта работа принесла ей премию «Тони» в категории «Лучший мюзикл» — признание таланта актрисы и на театральной сцене.

Личная жизнь: романы, брак с Брэдом Питтом и развод

Любовные истории Анджелины Джоли всегда оказывались на первых страницах желтой прессы. Первый муж, актер Джонни Ли Миллер, пробыл с ней всего год (брак 1996 года). Второй, Билли Боб Торнтон, продержался дольше — три года, но их эпатаж (ампулы с кровью друг друга на шеях) скорее шокировал, чем восхищал.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Leonard Ortiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2003 году на съемках «Мистера и миссис Смит» актриса встретила Брэда Питта. Долгое время они отрицали роман. Но в 2005 году Питт развелся с Дженнифер Энистон, и их пара стала главной в Голливуде. Свадьбу сыграли только в 2014 году во Франции, в поместье Мираваль. Однако уже в 2016 году Джоли подала на развод. Причина — «непримиримые противоречия». Многолетние судебные тяжбы сильно подорвали ее здоровье.

Семья и дети: главное в жизни

Вместе с Брэдом они вырастили шестерых детей: троих приемных и троих родных. Старший, Мэддокс, родился 5 августа 2001 года. Анджелина усыновила его из камбоджийского приюта в 2002 году, когда мальчику было семь месяцев. Затем она усыновила Пакса из Вьетнама и Захару из Эфиопии. Благодаря этой связи с Юго-Восточной Азией актриса получила почетное гражданство Камбоджи в 2005 году.

Первая общая биологическая дочь, Шайло Нувель, родилась 27 мая 2006 года в Намибии. Родители стремились к максимальной приватности, поэтому выбрали для родов отдаленную африканскую страну. А в 2008 году у пары родились близнецы Нокс и Вивьен.

На момент 2025–2026 годов возраст детей Джоли таков: Мэддоксу 24 года, Паксу 22 года, Захаре 20 лет, Шайло — 19 лет, близнецам Ноксу и Вивьен — по 17 лет. Примечательно, что Анджелина заявила, что никогда не будет вовлекать их в актерскую профессию, несмотря на звездное происхождение. Похоже, они и не стремятся — после скандального развода родителей старшие дети отказались от фамилии Питт, оставив только материнскую фамилию Джоли.

Воспитывая детей, актриса придерживалась демократичного подхода, почти ничего им не запрещая. Это стало одной из причин конфликта с Брэдом Питтом, который придерживался более традиционных взглядов на воспитание. Сейчас, когда ее здоровье ухудшилось на фоне судебных разбирательств, дети безумно переживают за маму и договорились не оставлять ее одну.

Гуманитарная деятельность: работа с ООН и миссии в странах Африки

Кино — не единственное призвание Джоли. В 2001 году Анджелина стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). С тех пор она объехала более 60 горячих точек: Афганистан, Судан, Пакистан, Ирак, Эквадор и другие. Ее миссия сосредоточена на защите прав беженцев, перемещенных лиц и уязвимых групп населения по всему миру.

Анджелина Джоли в Пакистане, 2010 г. Фото: ct3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2012 году актрису назначили специальным посланником УВКБ ООН, что означало расширение обязанностей и более высокий уровень ответственности. В знак признания заслуг в 2005 году она была награждена Гуманитарной премией ООН. Анджелину пригласили читать лекции в Лондонскую школу экономики о влиянии войн на женщин, и она стала почетным профессором.

Операция по удалению груди и борьба за женское здоровье

В 2013 году мир потрясла ее колонка в New York Times под заголовком «Мой медицинский выбор». Анджелина Джоли удалила грудь и написала, что перенесла двойную профилактическую мастэктомию. Причина — мутация гена BRCA1. Ее мать умерла от рака яичников в 56 лет, и тесты показали, что у самой Джоли риск заболеть раком груди достигает 87%, а раком яичников — 50%.

Джоли решила не ждать, а действовать. В 2013 году ей удалили ткани молочных желез, сохранив соски и ареолы. Через два месяца после операции провели протезирование имплантами. В 2015 году последовала еще одна операция — удаление яичников и фаллопиевых труб. Ее откровенность вызвала «эффект Джоли»: тысячи женщин по всему миру ринулись сдавать генетические тесты. По сути, своим поступком она обеспечила быстрый рост целой индустрии генетического скрининга. Сама актриса не раз говорила, что ни секунды не жалеет о своем выборе и что главное — иметь возможность выбирать.

Новые горизонты: отъезд из Голливуда и взгляд в будущее

В 2026 году состояние Анджелины Джоли оценивается примерно в $120 млн. Каждый свой гонорар она делит на три равные части: одна треть уходит на сбережения, на вторую она живет, а третью жертвует на благотворительность.

Камбоджа Фото: Peter Schickert/imageBROKER.com/Global Look Press

В 2026 году появились сообщения, что актриса готова покинуть Лос-Анджелес. Она выставила на продажу свое поместье и, по слухам, планирует переехать в Камбоджу, с которой ее связывают давние отношения. Это решение знаменует новый этап в жизни, где кино может отойти на второй план.

Ранее мы поделились биографией Мэрилин Монро — самой красивой блондинки Голливуда.