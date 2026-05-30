7 самых страшных авиакатастроф в истории: причины, жертвы и уроки

Каждая авиационная катастрофа — скорбь по сотням погибших и горький опыт, который десятилетиями изменял правила безопасности полетов, делая небо чуть более надежным.
1. Столкновение в Тенерифе (1977) — 583 жертвы, ошибка диспетчера и туман
27 марта 1977 года на канарском острове Тенерифе произошла трагедия, которая до сих пор остается крупнейшей по числу жертв катастрофой в истории гражданской авиации. В аэропорту Лос-Родеос столкнулись два «Боинга-747» — голландский рейс KL4805 авиакомпании KLM и американский PA1736 компании Pan American, в результате чего погибли 583 человека.
Трагической цепочке событий предшествовал теракт в аэропорту Гран-Канария. Опасаясь повторения взрывов, власти закрыли этот аэропорт, и все международные рейсы были перенаправлены в небольшой и перегруженный Лос-Родеос. В день катастрофы погода резко ухудшилась: над аэропортом опустился густой туман, а видимость упала до критических значений.
Из-за плохой связи и неточных формулировок диспетчер дал голландскому экипажу разрешение на «выполнение процедур перед взлетом», но не разрешил непосредственно взлетать. Однако пилот рейса KLM, стремясь уложиться в жесткие нормативы времени вылета, начал разгон. В последний момент он увидел на полосе американский лайнер. Борт PA1736, следуя указаниям диспетчера, уже съехал на рулежную дорожку, но из-за тумана и ошибки в навигации не полностью покинул взлетную полосу. Вскоре после этого на скорости около 260 км/ч голландский «Боинг» врезался в американский.
2. Катастрофа «Боинга-747» в Японии (1985) — 520 жертв, ремонт хвоста
12 августа 1985 года в Японии произошла одна из самых жутких авиакатастроф, вторая по количеству жертв в истории. Рейс 123 Japan Airlines, выполнявший перелет из Токио в Осаку, через 12 минут после взлета потерял управление и рухнул на гору Осутака.
Из 524 человек, находившихся на борту, спастись удалось лишь четверым. Следствие установило, что за семь лет до трагедии самолет совершил жесткую посадку, в результате чего хвостовая часть получила повреждение. При очередном ремонте ошибка не была устранена должным образом: некачественно закрепленная перегородка не выдержала перепада давления и разрушилась прямо в полете.
Пилоты боролись за жизнь пассажиров 32 минуты, но взрывной декомпрессией перебило все гидравлические системы, и самолет стал неуправляем. Эта катастрофа навсегда изменила подходы к ремонту авиатехники: после нее были пересмотрены регламенты технического обслуживания авиалайнеров.
3. Столкновение над Дели (1996) — 349 жертв, непонимание экипажа
12 ноября 1996 года над индийским городом Чархи Дадри в воздухе столкнулись два самолета: «Боинг-747» авиакомпании Saudi Arabian Airlines и Ил-76 казахстанской компании «Эйр Казахстан». Погибли все 349 человек на борту — эта трагедия занимает третье место в списке крупнейших авиакатастроф в истории.
В тот день казахстанский экипаж получил указание от индийского авиадиспетчера снижаться до эшелона 150 (высоты 15 000 футов), но продолжил снижение до эшелона 140, где в это время находился «Боинг». Оба самолета столкнулись и рухнули на землю, в живых не осталось никого.
Расследование пришло к выводу, что виноват экипаж ИЛ-76, языковой барьер или взаимонепонимание между членами экипажа. Кроме того, аэропорт не был оснащен современным радаром, диспетчер не видел реальной высоты самолетов, лишь отмечая последнюю сообщенную экипажем.
4. Теракты 11 сентября (2001) — почти 3000 жертв, угон самолетов
11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета американских авиакомпаний. Два из них, рейсы American Airlines 11 и United Airlines 175, были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
В результате обрушения небоскребов и последовавших пожаров погибли 2977 человек. Помимо пассажиров и членов экипажей самолетов, жертвами стали офицеры полиции и пожарные, пытавшиеся спасать людей. Третий самолет врезался в здание Пентагона, а четвертый, рейс United Airlines 93, рухнул в поле в Пенсильвании, после того как пассажиры попытались отбить управление у террористов.
Эти теракты привели к ужесточению правил безопасности в аэропортах во всем мире. Контроль стал тотальным, герметизация кабин пилотов теперь обязательна, и большинство стран создали специализированные антитеррористические службы для предотвращения подобных атак.
5. Катастрофа DC-10 под Парижем (1974) — 346 жертв, разгерметизация
3 марта 1974 года случилась катастрофа, которая стала началом конца для производителя самолетов McDonnell Douglas. Через несколько минут после вылета из парижского аэропорта Орли у самолета Turkish Airlines DC-10 произошла взрывная декомпрессия.
Из-за дефекта конструкции в полете сорвало дверь грузового отсека. Пол, разделявший грузовой и пассажирский салоны, не выдержал и провалился, разрушив магистрали управления рулями высоты. Пилоты потеряли контроль, и машина рухнула в лес в 37 километрах от аэропорта. Погибли все 346 человек на борту.
Это происшествие привело к серьезным изменениям в сертификации авиалайнеров. Были пересмотрены требования к прочности крепления дверей грузовых отсеков, а также усилен контроль за эвакуационными выходами.
6. Исчезновение MH370 (2014) — 239 человек, загадка века
Трагедия, окутанная мистикой и не имеющая аналогов, — это исчезновение Boeing 777-200 малайзийской авиакомпании. 8 марта 2014 года рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек. Примерно через 40 минут полета лайнер исчез с экранов радаров, выключив транспондеры и системы связи.
Спутниковые данные показали, что после исчезновения борт еще несколько часов летел в неизвестном направлении, повернув на юг Индийского океана. Организованная поисковая операция стала самой масштабной и дорогостоящей в истории (было потрачено более $200 млн), предположительно, его обломки были найдены лишь спустя годы на побережье Африки и островов в Индийском океане. Основное место крушения так и не обнаружили.
Итоговый отчет комиссии не смог дать однозначного ответа о причинах катастрофы: не исключались самоубийство пилота, техническая неисправность или угон. Эта загадка вот уже более десяти лет остается одной из главных тайн XXI века.
7. Катастрофа «Боинга-737» под Пермью (2008) и другие трагедии в России
14 сентября 2008 года в пермском небе разбился самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд», выполнявший рейс из Москвы. На борту находились 88 человек, среди которых был известный военачальник, Герой России Геннадий Трошев.
Следствие и Международный авиационный комитет (МАК) пришли к выводу, что причиной трагедии стала потеря экипажем пространственной ориентировки. Пилот перепутал показания приборов и, не слушая указания диспетчера, начал совершать неконтролируемые маневры. Самолет вошел в крутое пике и на большой скорости врезался в железнодорожные пути на окраине города. Но с официальной версией оказались согласны не все. Многие очевидцы утверждали, что самолет взорвался еще в воздухе. На этом основании возникла теория о теракте и подрыве самолета.
Эту трагедию нередко называют «пермской катастрофой». В крови командира экипажа были обнаружены следы алкоголя (хотя эксперты спорили, попал ли он в организм при жизни или уже после смерти, из-за разложения тканей). Расследование выявило серьезные пробелы в подготовке экипажей и организации летной работы, что привело к ужесточению требований к медосмотрам и контролю за профессиональной пригодностью пилотов.
Что изменилось в безопасности после этих катастроф
Каждая из перечисленных трагедий стала кирпичиком в фундаменте современной безопасности полетов. После Тенерифе были стандартизированы фразы радиообмена (фразеология), чтобы полностью исключить двоякое толкование команд. Катастрофа в Японии заставила производителей пересмотреть конструкцию гидравлических систем и ввести обязательную установку резервных люков и систем. Гибель DC-10 положила конец практике некачественного ремонта. А 11 сентября привело к повсеместному укреплению кабин пилотов бронированными дверями и созданию глобальных антитеррористических коалиций. И даже загадка MH370 заставляет инженеров разрабатывать системы постоянного слежения за авиалайнерами в реальном времени, чтобы ни один самолет больше никогда не мог бесследно исчезнуть с карты мира.
