Крупнейшие космические аварии СССР и США: уроки правил безопасности

Космический центр Кеннеди, Флорида, США. Космический челнок ‭«Челленджер» и его экипаж из семи человек погибли, когда лопнувшее уплотнительное кольцо в правом твердотопливном ускорителе вызвало взрыв вскоре после запуска

Космическая эра подарила человечеству не только восторг открытий, но и горечь потерь. Каждый шаг за пределы земной атмосферы давался ценой невероятного риска, и плата за ошибки была страшной. Ракеты взрывались на стартовых столах, корабли сгорали в плотных слоях атмосферы, экипажи гибли в считаные секунды. Но из каждой такой трагедии инженеры и конструкторы извлекали жестокие уроки, которые затем превращались в новые правила безопасности. Именно благодаря этим катастрофам сегодняшние полеты стали несравнимо надежнее.

1960 год: катастрофа Р-16 на Байконуре — гибель маршала Неделина

24 октября 1960 года на космодроме Байконур шла подготовка к первому испытательному пуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Спешка была невероятной: пуск хотели приурочить к очередной годовщине Октябрьской революции.

Из-за этой торопливости нарушили регламент. Когда в электрической цепи случился сбой, руководство приняло фатальное решение — начать ремонт прямо на заправленной ракете. Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин, командовавший тогда Ракетными войсками стратегического назначения, лично контролировал работы, находясь в опасной близости от готовой к старту машины.

Примерно за полчаса до нового пуска неожиданно включился двигатель второй ступени. Огненная струя прожгла баки первой ступени, и ракета рухнула на стартовый стол. Мощнейший взрыв мгновенно охватил площадку. По официальным данным, погибли 74 человека, хотя некоторые источники называют цифру 126 — многие тела просто не удалось опознать. Среди погибших был и маршал Неделин. Его останки идентифицировали лишь по частям мундира и Золотой Звезде Героя.

Эта трагедия долгие годы оставалась под грифом «секретно». Но именно она навсегда запретила любые ремонтные работы на уже заправленной ракете и заставила конструкторов полностью пересмотреть процедуры предстартовой подготовки.

Старт космического корабля ‭«Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым, 23 апреля 1967 года. При посадке спускаемый аппарат ‭«Союз-1» врезался в землю из-за отказа парашюта. Космонавт Комаров погиб Фото: РИА Новости

1967 год: «Союз-1» и гибель Владимира Комарова

Спустя семь лет советская космонавтика понесла первую потерю непосредственно во время полета. 23 апреля 1967 года с Байконура стартовал новый корабль «Союз-1». Пилотировал его летчик-космонавт Владимир Комаров, для которого это был второй полет. Программа была очень сложной: предполагалась стыковка с кораблем «Союз-2», на котором должен был находиться другой экипаж.

Сразу после выхода на орбиту случилась нештатная ситуация — не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей. Корабль получал вдвое меньше энергии, и стыковку пришлось отменить. Полет «Союза-2» отменили, а Комарову дали команду на возвращение.

Трагедия случилась на спуске. Из-за отказа датчика не выстрелил основной парашют. Резервная система тоже не сработала. Спускаемый аппарат на огромной скорости врезался в землю в Оренбургской области. От удара он полностью разрушился и загорелся. Владимир Комаров стал первым человеком в истории, погибшим во время космического полета.

Расследование показало, что в конструкции корабля было множество недоработок. Гибель Комарова привела к почти двухлетней паузе в полетах «Союзов» и полной переделке парашютной системы и средств спасения экипажа.

Советские космонавты в почетном карауле в день похорон экипажа космического корабля ‭«Союз-11» — летчиков-космонавтов СССР подполковника Георгия Добровольского, бортинженера Владислава Волкова и инженера-испытателя Виктора Пацаева, погибших при возвращении на Землю Фото: РИА Новости

1971 год: «Союз-11» — единственная гибель экипажа в открытом космосе

Следующая советская трагедия в космосе случилась в 1971 году и стала уникальной по своим обстоятельствам. 6 июня стартовал «Союз-11» с тремя космонавтами на борту: Георгием Добровольским, Владиславом Волковым и Виктором Пацаевым. Им предстояло поработать на борту орбитальной станции «Салют-1». Они провели в космосе 23 дня, успешно выполнили все научные эксперименты и начали подготовку к возвращению.

29 июня спускаемый аппарат отстыковался от станции. Связь с экипажем была устойчивой, все шло по плану. Но в момент разделения отсеков преждевременно открылся один из вентиляционных клапанов. За несколько секунд весь воздух вышел из спускаемого аппарата. Космонавты оказались в вакууме без скафандров.

Когда аппарат приземлился в заданном районе Казахстана, поисковая группа, открыв люк, увидела страшную картину. Все трое были мертвы. Расследование установило, что клапан открылся из-за резкого толчка. Экипаж не был защищен скафандрами — их использование не было предусмотрено конструкцией спускаемого аппарата. Эта трагедия привела к немедленному изменению регламента. Начиная с «Союза-12», все экипажи обязаны находиться в скафандрах на всех этапах спуска, и это правило действует до сих пор.

1967 год: пожар на «Аполлоне-1» и гибель астронавтов

Американская лунная программа понесла первую потерю еще до того, как ее корабли покинули Землю. 27 января 1967 года на мысе Канаверал шла обычная тренировка экипажа первого пилотируемого «Аполлона». Астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи находились внутри командного модуля, отрабатывая предстартовые операции. Кабина была заполнена чистым кислородом под давлением выше атмосферного.

Внезапно вспыхнул пожар. В атмосфере чистого кислорода огонь распространялся молниеносно. Выбраться наружу астронавты не могли — люк модуля открывался внутрь, и высокое давление прижимало его. Эдвард Уайт, который должен был стать первым американцем в открытом космосе, отчаянно пытался открыть люк, но безуспешно. Все трое погибли от удушья и ожогов за считаные секунды.

Комиссия выявила множество ошибок: использование чистого кислорода, легковоспламеняющиеся материалы в кабине, неудобную конструкцию люка. После гибели Гриссома, Уайта и Чаффи «Аполлон» был полностью переработан. В кабине создали атмосферу с добавлением азота, заменили материалы, установили взрывную конструкцию люка, который открывался наружу.

Спускаемый аппарат «Одиссей» (командный модуль миссии «Аполлон-13») успешно приводнился в Тихом океане 17 апреля 1970 года в 18:07 по Гринвичу Фото: NASA/Consolidated News Photos/Global Look Press

1970 год: «Аполлон-13» — успешная авария, спасшая троих

Трагедия, которой удалось избежать, навсегда осталась в истории как «успешная авария». 11 апреля 1970 года экипаж «Аполлона-13» — Джеймс Ловелл, Фред Хейз и Джон Суайгерт — отправился к Луне. На второй день полета, когда корабль был уже на полпути, взорвался кислородный бак служебного модуля.

Взрывом повредило и второй бак. Кислород, необходимый для дыхания, стремительно утекал в космос. Знаменитая фраза командира: «Хьюстон, у нас проблема!» — облетела весь мир. О высадке на Луну не могло быть и речи. Главной задачей стало вернуть экипаж на Землю живым. У астронавтов почти не было энергии на обогрев кабины, заканчивалась вода, они задыхались от углекислого газа. Пришлось пересесть в лунный модуль, который стал их спасательной шлюпкой. На Земле инженеры лихорадочно придумывали, как из подручных материалов соорудить фильтры для очистки воздуха. Облетев Луну по свободной траектории, экипаж направил корабль к Земле. 17 апреля спускаемый аппарат «Одиссей» приводнился в Тихом океане. Все трое выжили. Расследование аварии привело к полной переделке системы энергоснабжения на всех последующих кораблях.

1986 год: катастрофа шаттла «Челленджер» — крушение на старте

28 января 1986 года стало черным днем для американской космонавтики. Миллионы людей по всему миру смотрели прямой репортаж о запуске космического челнока «Челленджер». В экипаже была школьная учительница Криста Маколифф, которая должна была провести урок из космоса.

На 73-й секунде полета, на высоте около 14 километров, челнок превратился в огненный шар. Обломки корабля вместе с кабиной астронавтов рухнули в Атлантический океан. Все семь членов экипажа погибли.

Расследование, которое возглавил знаменитый физик Ричард Фейнман, установило причину. В холодное утро резиновые уплотнительные кольца в твердотопливном ускорителе потеряли эластичность. При запуске в кольце образовалась трещина, из которой вырвалось пламя. Оно прожгло бак с жидким водородом, и произошел взрыв. Комиссия также вскрыла системную проблему: менеджеры НАСА знали о риске, но проигнорировали предупреждения инженеров. После катастрофы полеты шаттлов остановили на 32 месяца, а программу полностью пересмотрели.

Облако дыма после взрыва космического челнока ‭«Челленджер» вскоре после запуска. Космический центр Кеннеди, Флорида, США, 1986 год Фото: IMAGO/imago-images/Global Look Press

2003 год: «Колумбия» — гибель при возвращении

Катастрофа «Колумбии» произошла спустя 17 лет после гибели «Челленджера». 1 февраля 2003 года шаттл возвращался на Землю после 16-дневной научной миссии. На борту было семеро астронавтов, включая первого израильского космонавта Илана Рамона.

Во время входа в атмосферу на высоте около 60 км датчики на левой плоскости крыла показали резкий рост температуры. Через несколько минут связь с шаттлом прервалась. «Колумбия» развалилась на куски над территорией Техаса.

Причиной стала, казалось бы, незначительная деталь. Во время старта от внешнего топливного бака оторвался кусок пенопластовой изоляции и на большой скорости ударил в кромку крыла. В теплозащитном слое образовалась пробоина. При входе в атмосферу раскаленные газы проникли внутрь крыла и расплавили его конструкцию.

Эта катастрофа показала, что уязвимость шаттлов была системной. Полеты челноков продолжались еще несколько лет, но программа вскоре была свернута. «Колумбия» стала последней катастрофой шаттла.

Как каждая авария ужесточала правила и спасала жизни в будущем

Каждая из этих трагедий стала жестоким, но необходимым уроком для всей мировой космонавтики. «Неделинская катастрофа» навсегда запретила любые ремонты на заправленных ракетах. Гибель Комарова заставила переделать парашютную систему. Трагедия «Союза-11» ввела обязательные скафандры на спуске. Пожар на «Аполлоне-1» изменил атмосферу в кабине и конструкцию люка. «Аполлон-13» переписал правила аварийного спасения. «Челленджер» заставил руководителей прислушиваться к инженерам. «Колумбия» показала, насколько уязвима теплозащита. Сегодняшние полеты опираются на опыт этих трагедий.

