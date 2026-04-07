Стало известно, под какие песни россияне хотели бы полететь в космос Hi-Tech Mail: россияне хотели бы полететь в космос под песню «Трава у дома»

Большинство россиян хотели бы полететь в космос под песню «Трава у дома» группы «Земляне» — ее выбрали 34% опрошенных, пишет Hi-Tech Mail со ссылкой на совместное с VK Records исследование. Второе по популярности место занял трек «Я свободен» группы «Ария» — ее выделил 21% респондентов. Третье место досталось композиции Highway to Hell рок-группы AC/DC. Ее хотели бы послушать 11% участников опроса. Исследование провели среди свыше 3 тыс. человек.

Согласно ему, 71% россиян хотя бы раз в жизни задумывались о полете в космос. Причем мужчины испытывают большее желание, чем женщины: 74% против 66%. Наиболее заинтересованной в далеких путешествиях оказалась возрастная группа от 25 до 34 лет — здесь показатель достигает 78%.

Респондентов также спросили, какая музыка должна звучать на старте ракеты. Лидером стал русский рок — его выбрали 27% респондентов. На втором месте — песни советской эстрады (23%), на третьем — зарубежный рок (18%). Классику предпочли бы 12% опрошенных, электронную и футуристическую музыку — 9%, шансон — 5%, современную поп-музыку — 4%. Меньше всего голосов набрали рэп и хип-хоп — всего 2%.

Ранее сообщалось, что среди опрошенных россиян 72% считают, что американцы никогда не высаживались на Луну. Респонденты выразили мнение, что в США могли подделать доказательства. В исследовании приняла участие тысяча человек.