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05 июня 2026 в 10:49

«Одноклассники» выяснили, сколько россиян проводят время на даче

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В летнее время на дачу привыкли ездить около 60% россиян, свидетельствует исследование социальной сети «Одноклассники». 39% россиян проводят летний сезон на своей даче, 30% — на даче родственников или друзей, а 8% посещают ее лишь иногда. В опросе приняли участие 1800 человек.

Большинство покупок для дачи осуществляется через маркетплейсы (45%), а также в физических магазинах строительных и садовых товаров (35%). Наиболее популярным способом оплаты является использование банковской карты (35%), 15% предпочитают платежные сервисы и приложения, а 13% выбирают систему быстрых платежей (СБП) и электронные кошельки.

При обсуждении бюджета 28% опрошенных сочли разумным потратить от 10 до 30 тыс. рублей за сезон. Еще 22% заявили, что готовы уложиться в сумму до 10 тыс. рублей, а 20% готовы выделить на это 30–60 тыс. рублей. При этом 19% респондентов допускают расходы в размере 60–100 тыс. рублей за лето, а 11% — более 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей старше 55 лет и определила, как их культурный досуг трансформируется с приходом весны и лета. На первом месте по популярности оказались концерты — их выбрали 43% респондентов.

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