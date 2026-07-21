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21 июля 2026 в 12:24

В Общественной палате рассказали о ключевых обязанностях председателей СНТ

Член ОП РФ Машаров: все председатели СНТ должны отчитываться о финансовой работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Каждый председатель садоводческого некоммерческого товарищества должен отчитываться о финансовой деятельности, напомнил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров. В его обязанности входит контроль за выполнением решений, принятых в ходе собраний собственников, и разработка инициатив по улучшению жизни СНТ.

Деятельность председателя товарищества описывается в статье 19 федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Его избирают из числа членов СНТ на общем собрании]. По статье 17 общие собрания проводятся не реже одного раза в год. Срок полномочий [председателя]— до пяти лет (определяется уставом), возможно переизбрание (количество сроков обычно не ограничено), — подчеркнул Машаров.

В обязанности председателя входит руководство наемными работниками, ведение бухгалтерской отчетности, подписание протоколов общего собрания и правления, а также выдача справок и выписок. Он также утверждает текущие платежи в рамках бюджета, принимает взносы и организует взыскание долгов.

Кроме того, председатель обязан размещать на информационных стендах и сайте протоколы собраний и предоставлять реестр членов для ознакомления. В его компетенцию также входит ведение бухгалтерского учета, сдача налоговых деклараций, расчет и сбор членских и целевых взносов, объяснил общественник.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что соседей по даче можно обязать спилить дерево, бросающее тень на участок СНТ. По его словам, для этого необходимо собрать доказательства и составить письменную претензию. Главное, на что стоит обратить внимание, — это соблюдение расстояний при посадке. Согласно действующим нормам, рекомендуется отступать от общей границы участков определенное количество метров.

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