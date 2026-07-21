Беру кефир и кабачки: жарю кружки в кляре — простая и вкусная летняя закуска

Летом кабачков всегда много, и этот рецепт выручает чаще других. Минимум продуктов, несколько минут у плиты — и на тарелке появляются нежные кружочки в пышном золотистом кляре. Снаружи они приятно хрустят, а внутри остаются сочными и мягкими.

Секрет удачного кляра очень простой: обычный кефир делает его воздушным и нежным. Такая закуска одинаково хороша и горячей, и уже остывшей, особенно если подать ее со сметанным соусом и свежей зеленью.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2 небольших, кефир — 100 мл, яйца — 2 шт., пшеничная мука — 120–150 г, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, смесь молотых перцев — по вкусу, растительное масло — для жарки. Для соуса: сметана — 150 г, укроп — небольшой пучок, петрушка — несколько веточек, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу.

Кабачки нарежьте кружками толщиной около 1 см, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок и оставьте на 10 минут. Для кляра слегка взбейте яйца с солью, влейте кефир и постепенно добавьте муку. Тесто должно получиться немного гуще блинного.

Каждый кружок сначала обваляйте в небольшом количестве муки, затем окуните в кляр и обжарьте на хорошо разогретом растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Если кляр станет слишком густым, добавьте немного кефира. Для соуса смешайте сметану с измельченной зеленью, чесноком и щепоткой соли.

Личный опыт

Такие кабачки особенно вкусны с молодой картошкой, посыпанной укропом. А если дать им полежать 5 минут на бумажном полотенце после жарки, лишнее масло уйдет и корочка останется хрустящей намного дольше.