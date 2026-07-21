Кота-наркокурьера задержали в российской колонии В колонии Нижегородской области поймали кота с наркотиками в ошейнике

Служебная собака помогла распознать наркотики в ошейнике кота, который нес «передачку» осужденным в исправительной колонии в Нижегородской области, сообщает региональное управление ФСИН в социальных сетях. Сотрудники обнаружили внутри ошейника два сверстка подозрительного содержания.

Сотрудники ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области провели задержание необычного пушистого нарушителя. Им оказался кот, оснащенный самодельным тканевым ошейником, внутри которого были обнаружены неизвестные вещества. Одно из них было зеленого цвета, второе представляло собой сверток с порошком белого цвета, — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что кот должен был незаметно пробраться через колонию и доставить вещества заключенным. Тем не менее бдительные сотрудники предотвратили попытку передачи нелегальной посылки.

Ранее сотрудники УФСБ по Самарской области сообщили об изъятии у жителя Самары более килограмма метадона. Наркотическое средство обнаружили при досмотре автомобиля задержанного. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.