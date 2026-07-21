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21 июля 2026 в 14:23

Финансист ответил, как изменится положение стажеров на рынке труда

Финансист Сафонов: стажерам могут начать выплачивать зарплату не ниже МРОТ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Договор для стажеров будет предусматривать выплату зарплаты не ниже МРОТ, начисление пенсионного стажа и оплату больничных, рассказал Readovka.news профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что с каждым стажером компания должна будет заключать срочный трудовой договор сроком до шести месяцев.

Теперь крупный бизнес (особенно в IT и промышленности) получает легальный способ «покупать» кадры со студенческой скамьи. Компания может официально оплатить студенту вуза или колледжа специализированные курсы, выплачивать ему стипендию во время учебы, а взамен — юридически зафиксировать обязательство выпускника отработать на предприятии определенный срок, — рассказал Сафонов.

Финансист подчеркнул, что это поможет крупным компаниям закрыть дефицит инженеров и программистов. По его словам, для малого бизнеса такая инициатива может быть чревата негативными последствиями.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что возможность сразу перейти на постоянную должность без дополнительного испытательного периода после завершения стажировки существенно облегчает трудоустройство для молодых специалистов. По его словам, законодательные поправки призваны окончательно убрать правовую неопределенность в этой сфере.

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