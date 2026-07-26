Выпускники колледжей и вузов получат новый способ начать карьеру Путин подписал закон о стажировках для выпускников вузов и колледжей

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в Трудовой кодекс нового вида трудовой деятельности — стажировки в сфере труда, передает РИА Новости. Документ позволит выпускникам колледжей и вузов получать первый профессиональный опыт по срочному трудовому договору под руководством наставника. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Стажером сможет стать человек, который получил или получает среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование, а также проходит профессиональное обучение. Договор о стажировке должен заключаться не позднее года после завершения обучения, при этом предусмотрены исключения для ряда жизненных обстоятельств.

Продолжительность стажировки ограничат шестью месяцами. Работодатель будет обязан организовать наставничество и определить порядок прохождения программы. Если после окончания стажировки работник продолжит работу у того же работодателя, испытательный срок для него устанавливаться не будет.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что договор для стажеров будет предусматривать выплату зарплаты не ниже МРОТ, начисление пенсионного стажа и оплату больничных. Он отметил, что с каждым стажером компания должна будет заключать срочный трудовой договор сроком до шести месяцев.