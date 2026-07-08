В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках

Возможность сразу перейти на постоянную должность без дополнительного испытательного периода после завершения стажировки существенно облегчает трудоустройство для молодых специалистов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, законодательные поправки призваны окончательно убрать правовую неопределенность в этой сфере.

В нашем трудовом законодательстве будет урегулирован целый институт стажировки. Создается четкое определение этого понятия. Устанавливаются правила заключения договора со стажером. Его можно подписать не позднее одного года после окончания обучения. Отсутствие испытательного срока после успешной стажировки упрощает переход на постоянную позицию у того же работодателя, то есть это хорошая перспектива для трудоустройства, — пояснил Говырин.

По его словам, ключевое нововведение заключается в том, что теперь отношения стажера с работодателем строятся исключительно на базе срочного трудового договора. Депутат добавил, что каждому новичку компания обязана предоставить наставника, который будет помогать ему вникать в рабочие процессы и оттачивать навыки на практике.

В чем существенная практическая польза закона о стажировках? Во-первых, создается правовая защищенность наших граждан. Стажировка оформляется официальным трудовым договором, а не «на словах». Стажер получает зарплату, соцгарантии и запись в трудовой книжке. Он может рассчитывать на помощь в адаптации на новом месте. Наставник помогает ему быстрее включиться и вникнуть в работу и освоить практические навыки. Кроме того, у человека появляется возможность отложить старт стажировки из‑за армии, декрета или болезни. Для бизнеса это тоже очень полезно, потому что компания может вырастить специалиста под свои нужды и закрепить его на предприятии, — заключил Говырин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что в Трудовой кодекс РФ будет добавлена новая категория работников — стажеры. По его словам, ранее она не была официально закреплена в законодательстве.