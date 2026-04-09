Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики

Испытания плазменного ракетного двигателя для космического применения прошли в госкорпорации «Росатом», заявил глава компании Алексей Лихачев. Полученные характеристики свидетельствуют о преимуществе технологии над химическими решениями, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса, — сказал Лихачев.