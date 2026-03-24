«Импульс в ядерной науке»: Лихачев о строительстве АЭС в Узбекистане

Строительство АЭС в Узбекистане станет импульсом для развития науки в республике, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает ТАСС, Ташкент получит возможности для расширения исследований в атомной сфере.

Конечно, это станет импульсом в развитии и ядерной науки здесь <...>, в Узбекистане, — сказал Лихачев.

В 2024 году госкорпорация «Росатом» и Агентство по атомной энергии Узбекистана («Узатом») заключили первый в мировой практике экспортный контракт на строительство атомной станции малой мощности на территории республики по российскому проекту. Во вторник стороны подписали дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее переход к интегрированной конфигурации атомной электростанции.

Ранее в докладе замсоветника узбекистанского президента Рахима Хакимова сообщалось, что строительство атомной электростанции в Джизакской области, реализуемое в рамках сотрудничества России и Узбекистана, позволит республике ежегодно экономить около 3,6 млрд кубометров природного газа. Согласно документу, ввод в эксплуатацию новых мощностей также обеспечит покрытие до 15% внутреннего спроса на электроэнергию.