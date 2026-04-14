Россиянам назвали обязательную процедуру при отделке помещения

Выравнивание стен внутри помещения — это не прихоть дизайнеров и не способ раздуть смету, а базовая необходимость, о которой многие вспоминают слишком поздно. Первая и самая очевидная причина кроется в расстановке мебели и техники. Кухонный гарнитур, стиральная машина или массивный шкаф-купе спроектированы под прямые углы. Если стена завалена всего на три — пять сантиметров, между корпусом и поверхностью образуется щель, которая будет собирать пыль и мусор. Кроме того, техника, стоящая с постоянным наклоном, быстрее выходит из строя из-за неравномерной нагрузки на подшипники и компрессоры, — сказал Орехов.

То же самое касается финишной отделки, для нее необходимо выравнивать стены в помещении. На волнистой поверхности даже самые дорогие флизелиновые обои лягут с пузырями и складками. Через полгода стыки между полотнами начнут расходиться, а в углах рисунок неизбежно съедет, заставляя вас перерасходовать до 15% материала на подрезку. А вот плинтусы, как напольные, так и потолочные, вообще не переносят кривизны, — резюмировал Орехов.

