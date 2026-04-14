14 апреля 2026 в 04:20

Россиянам назвали обязательную процедуру при отделке помещения

Бизнесмен Орехов: выравнивание стен является обязательным при ремонте

Выравнивание стен является не прихотью дизайнеров, а базовой необходимостью при ремонте, заявил NEWS.ru генеральный директор компании НАТЭК эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов. По его словам, о важности этой процедуры многие россияне вспоминают слишком поздно, сталкиваясь с проблемами при расстановке мебели.

Выравнивание стен внутри помещения — это не прихоть дизайнеров и не способ раздуть смету, а базовая необходимость, о которой многие вспоминают слишком поздно. Первая и самая очевидная причина кроется в расстановке мебели и техники. Кухонный гарнитур, стиральная машина или массивный шкаф-купе спроектированы под прямые углы. Если стена завалена всего на три — пять сантиметров, между корпусом и поверхностью образуется щель, которая будет собирать пыль и мусор. Кроме того, техника, стоящая с постоянным наклоном, быстрее выходит из строя из-за неравномерной нагрузки на подшипники и компрессоры, — сказал Орехов.

Он отметил, что кривые стены также негативно влияют на качество финишной отделки. По его мнению, даже самые дорогие флизелиновые обои на волнистой поверхности лягут с пузырями и складками.

То же самое касается финишной отделки, для нее необходимо выравнивать стены в помещении. На волнистой поверхности даже самые дорогие флизелиновые обои лягут с пузырями и складками. Через полгода стыки между полотнами начнут расходиться, а в углах рисунок неизбежно съедет, заставляя вас перерасходовать до 15% материала на подрезку. А вот плинтусы, как напольные, так и потолочные, вообще не переносят кривизны, — резюмировал Орехов.

Ранее генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев заявил, что в ванной комнате можно заменить облицовку плиткой до потолка на ее сочетание с влагостойкой краской. По его словам, это не только обновит интерьер, но и сократит расходы на материалы.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
