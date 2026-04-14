Стало известно, сколько необходимо двигаться при сидячей работе

Для поддержания тонуса мышц при сидячей работе рекомендуется делать 30-минутный перерыв с физической активностью, заявила NEWS.ru йога-терапевт, гомеопат Марина Орлова. Кроме того, по ее словам, важно поддерживать кровообращение, проходя не менее 7 тыс. шагов в день.

Современный ритм жизни часто связан с длительным пребыванием в положении сидя. В результате снижается уровень физической активности, замедляется обмен веществ, появляются напряжение в мышцах, усталость и снижение энергии. В среднем организму необходимо не менее 7–9 тыс. шагов в день для поддержания нормального кровообращения, работы мышц и профилактики застоя жидкости. Дополнительно полезно включать хотя бы 20–30 минут умеренной активности в день: прогулку быстрым шагом, легкую гимнастику, упражнения на подвижность суставов или дыхательные практики. Это поддерживает тонус мышц, улучшает обменные процессы и помогает организму восстанавливаться после длительного сидения, — поделилась Орлова.

Она подчеркнула, что во время небольшого перерыва в работе достаточно встать, немного пройтись, сделать несколько простых упражнений для плеч, шеи и спины или просто потянуться. Специалист пояснила, что такие короткие разминки занимают всего пять минут, но заметно улучшают самочувствие и помогают избежать перенапряжения мышц.

Ранее массажист Антон Кондратюк заявил, что дыхательная гимнастика способна уменьшить боль в спине. По его словам, тянущие ощущения в пояснице часто возникают из-за ослабленных мышц пресса, которые выключаются при длительной сидячей работе.