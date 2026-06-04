Захарова напомнила, что Западу нужны редкоземельные ресурсы Армении

Запад и Соединенные Штаты нуждаются в редкоземельных ресурсах Армении, заявила представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, страны подходят к республике в логике «отбирать и грабить», передает ТАСС.

Логика подхода «отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать» на Западе, к сожалению, жива и они ее применяют, в том числе на Кавказе, — констатировала Захарова.

В качестве примера дипломат привела поездку госсекретаря США Марко Рубио в Армению. По ее словам, Рубио не заключал международные договоры, носящие обязательный характер для двух сторон.

При этом прослеживается очевидный, как они говорят, тренд на ресурсоемкие и редкоземельные сферы, которые Соединенные Штаты Америки очень даже интересуют, — заключила Захарова.

Она также отметила, что участие американской делегации в Петербургском международном экономическом форуме позволяет США представить свою позицию широкой аудитории. Захарова подчеркнула, что форум предоставляет участникам возможность выступить и донести свою точку зрения.