ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 06:10

МВД готовит новые меры против опасных автомобилей

МВД России разработает механизм запрета эксплуатации неисправных автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство РФ утвердило план, предусматривающий меры по ограничению эксплуатации неисправных автомобилей, передает ТАСС. В рамках этой работы МВД займется подготовкой механизма, который позволит исключать такой транспорт из дорожного движения.

Согласно документу, к 2030 году должно быть законодательно закреплено внедрение механизма запрета эксплуатации неисправных транспортных средств. Также власти намерены создать систему исключения из движения автомобилей, эксплуатация которых создает угрозу безопасности на дорогах.

К 2029 году правительство ожидает получить доклад о реализации соответствующих мер. Его подготовят Росстандарт, МВД и Минпромторг при участии специалистов института НАМИ.

Ранее член Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин предупредил автомобилистов об опасности оставлять машину на сухой траве в жаркую погоду. Он отметил, что в случае возникновения пожара автомобиль может сгореть за считаные минуты.

До этого автоэксперт Петр Баканов посоветовал включить на максимум отопитель салона, чтобы спасти двигатель машины в жаркую погоду. По его словам, этот способ существенно снизит нагрузку на устройство.

Общество
Россия
МВД России
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России освободили населенный пункт в Запорожской области
Матвиенко предложила создать клуб миллионеров для заботы о семьях с детьми
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.