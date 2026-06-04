МВД готовит новые меры против опасных автомобилей

Правительство РФ утвердило план, предусматривающий меры по ограничению эксплуатации неисправных автомобилей, передает ТАСС. В рамках этой работы МВД займется подготовкой механизма, который позволит исключать такой транспорт из дорожного движения.

Согласно документу, к 2030 году должно быть законодательно закреплено внедрение механизма запрета эксплуатации неисправных транспортных средств. Также власти намерены создать систему исключения из движения автомобилей, эксплуатация которых создает угрозу безопасности на дорогах.

К 2029 году правительство ожидает получить доклад о реализации соответствующих мер. Его подготовят Росстандарт, МВД и Минпромторг при участии специалистов института НАМИ.

Ранее член Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин предупредил автомобилистов об опасности оставлять машину на сухой траве в жаркую погоду. Он отметил, что в случае возникновения пожара автомобиль может сгореть за считаные минуты.

До этого автоэксперт Петр Баканов посоветовал включить на максимум отопитель салона, чтобы спасти двигатель машины в жаркую погоду. По его словам, этот способ существенно снизит нагрузку на устройство.