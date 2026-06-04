По поискам семьи Усольцевых принято новое решение Зону поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае закроют для посторонних

Зона поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года, будет закрыта для посторонних, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Такое решение принято на фоне продолжения поисковых мероприятий.

Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий, — сказано в сообщении.

Ранее Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края осенью 2025 года. К работам привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт».

До этого нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

Кроме того, криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.