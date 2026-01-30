Зимняя Олимпиада — 2026
В Пензе упавшая глыба льда убила женщину

В Пензе скончалась женщина после падения глыбы льда

Жительница Пензы умерла после падения ледяной глыбы, сообщили в Telegram-канале «112». Отмечается, что инцидент с 52-летней женщиной произошел на улице Ленинградской у дома № 10.

По информации канала, пострадавшая скончалась на месте. Очевидцы также рассказали, что к дому подъехала автовышка, а территорию вокруг здания оцепили.

Ранее в поселке Березовка Красноярского края во время игры в сугробе на улице Совхозной погибла девочка. По предварительным данным, 10-летний ребенок пытался проложить тоннель в большой снежной массе, однако в какой-то момент свод обрушился, перекрыв пострадавшей выход. Школьница не смогла самостоятельно выбраться и задохнулась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском. Глава ГУ МЧС по региону Сергей Лебедев сообщил, что ЧП произошло в частном секторе на улице Макарова. Тогда из-за рекордных снегопадов сугробы достигли уровня первого этажа.

