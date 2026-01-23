Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:27

Девочка умерла во время игры в сугробе возле своего дома

«112»: в Красноярском крае 10-летняя девочка застряла в сугробе и умерла

Фото: СК РФ
Девочка погибла во время игры в сугробе на улице Совхозной в поселке Березовка Красноярского края, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, 10-летний ребенок пытался проложить тоннель в большой снежной массе, однако в какой-то момент свод обрушился, перекрыв ей выход.

Школьница не смогла самостоятельно выбраться и задохнулась. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте трагедии работают криминалисты и следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодаре 10-летняя школьница, которая шла на занятия в школу, провалилась в открытый люк, скрытый под снегом. Происшествие случилось на улице 75-летия Победы. Девочка не заметила опасности и упала в незакрытую шахту. Оказавшись в яме, ребенок заплакал. Ее крики услышал прохожий, который позвал на помощь других людей. Вместе они смогли вытащить школьницу.

До этого два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском. Глава ГУ МЧС по региону Сергей Лебедев сообщил, что ЧП произошло в частном секторе на улице Макарова.

Красноярский край
снег
дети
смерти
