19 января 2026 в 13:06

Пятиклассница «исчезла» в присыпанном снегом люке

Прохожие спасли 10-летнюю девочку после провала в открытый люк в Краснодаре

В Краснодаре 10-летняя школьница, которая шла на занятия в школу, провалилась в открытый люк, он был скрыт под снегом, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» со ссылкой на очевидцев. Происшествие случилось 19 января на улице 75-летия Победы.

Девочка не заметила опасности и упала в незакрытую шахту. Оказавшись в яме, ребенок заплакал. Ее крики услышал прохожий, который позвал на помощь других людей. Вместе они смогли вытащить школьницу. По словам свидетелей, девочка получила повреждения, однако она не стала обращаться за врачебной помощью и продолжила путь в школу.

Ранее в Ангарске школьник получил травму бедра, провалившись в открытый люк. Инцидент произошел в 107-м квартале, где крышка люка была поднята под прямым углом. Мальчика с открытой раной отвезли в больницу. Опасный участок огородили только через полчаса после случившегося. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

До этого в Уфе на улице Менделеева в канализационной шахте обнаружили тела двух строителей. Предполагается, что они погибли от отравления газами или из-за недостатка кислорода. Во время спуска в шахту, где ведется строительство нового дома, один из рабочих потерял сознание. Его напарник, пытаясь помочь, также упал без чувств. Врачи попытались провести реанимацию, но их усилия не увенчались успехом. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.

