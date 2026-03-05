Осиротевший детеныш макаки Панч снова стал героем Сети Брошенный детеныш макаки Панч стал героем видеоигры

Брошенный детеныш макаки Панч стал героем компьютерной игры после всемирной известности, информация опубликована на сайте проекта. Игра получила название Zoo Fighter.

По сюжету пользователь должен отбить атаки ста противников и достичь убежища — заповедника. В игре Панч также изображен с мягкой игрушкой, которая в жизни заменила ему маму.

Это признание в любви всем животным, которые отбывают свой срок в зоопарках, — сообщалось в манифесте игры.

Ранее сообщалось, что сотрудники японского зоопарка хотят забрать у одинокого детеныша макаки Панча плюшевого орангутана. Журналисты рассказали, что оставшееся без матери животное быстро привязалось к игрушке. Как объяснили сотрудники учреждения, макаке недавно исполнилось шесть месяцев, с этого возраста детеныши постепенно отходят от матери.

В свою очередь зоопсихолог Стелла Малетина выразила мнение, что малыш японской макаки Панч никогда не станет своим в новой стае, потому что не сможет усвоить ее язык. Она указала на то, что его воспитывали люди. Эксперт подчеркнула, что ученые и сотрудники зоопарка хорошо справились с адаптацией макаки.