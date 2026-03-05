Осиротевший детеныш макаки Панч снова стал героем Сети

Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:24

Брошенный детеныш макаки Панч стал героем компьютерной игры после всемирной известности, информация опубликована на сайте проекта. Игра получила название Zoo Fighter.

По сюжету пользователь должен отбить атаки ста противников и достичь убежища — заповедника. В игре Панч также изображен с мягкой игрушкой, которая в жизни заменила ему маму.

Это признание в любви всем животным, которые отбывают свой срок в зоопарках, — сообщалось в манифесте игры.

Ранее сообщалось, что сотрудники японского зоопарка хотят забрать у одинокого детеныша макаки Панча плюшевого орангутана. Журналисты рассказали, что оставшееся без матери животное быстро привязалось к игрушке. Как объяснили сотрудники учреждения, макаке недавно исполнилось шесть месяцев, с этого возраста детеныши постепенно отходят от матери.

В свою очередь зоопсихолог Стелла Малетина выразила мнение, что малыш японской макаки Панч никогда не станет своим в новой стае, потому что не сможет усвоить ее язык. Она указала на то, что его воспитывали люди. Эксперт подчеркнула, что ученые и сотрудники зоопарка хорошо справились с адаптацией макаки.

