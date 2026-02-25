В Госдуме предложили начать выявлять деструктивные игры

Компьютерные и настольные игры, а также детские игрушки следует проверять на предмет деструктивного воздействия на психику, такое мнение высказала первый зампред комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство, передает ТАСС.

Актуальность проблемы подтверждается случаями повышенной популярности таких игрушек как Хагги Вагги из хоррор-игры PoppyPlaytime в 2022 году, Skibidi Toilet, Poppy Playtime, Rainbow Friends в 2023–2024 гг., Лабубу и появление «веселых уродцев Fugly» в 2025 году, — отметила Буцкая.

Она добавила, что сегодня опасные игрушки широко представлены в розничных магазинах и на популярных онлайн-маркетплейсах. При этом они занимают приоритетные места продаж.

Ранее руководитель фракции «Новые люди» в Государственной думе Алексей Нечаев выразил мнение, что усиливать контроль за видеоиграми или запрещать их на территории России не стоит. По его словам, игры позволяют геймерам «выпускать пар».