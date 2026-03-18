Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 13:34

Иран устроил Израилю одну из самых тяжелых ночей с начала конфликта

Fars: Иран устроил мощную атаку на Израиль в ночь на 18 марта

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран устроил мощную атаку на Израиль в ночь на 18 марта, сообщило агентство Fars. Там отметили, что военные направили множество ракет на северные и центральные районы еврейского государства.

Израильские источники описали прошедшую ночь как одну из самых трудных. Она сопровождалась волной ракетных ударов иранского происхождения, — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что в результате атак в нескольких районах Израиля отключилась электроэнергия, вспыхнули пожары. Кроме того, жители населенных пунктов на севере страны оказались в критическом положении из-за недостатка средств для защиты.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

До этого стало известно, что средства ПВО не смогли пресечь атаку беспилотника на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. В результате дрон рухнул на территории диппредставительства. Сведений о нанесенном ущербе обнародовано не было.

Иран
Израиль
атаки
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
«Нет информации»: в ЕС зашли в тупик перед саммитом по кредиту Украине
Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки
Киркорова заметили у могилы отца в годовщину трагического ухода
Назван один из факторов гибели пациентов от энцефалита
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.