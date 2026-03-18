Иран устроил Израилю одну из самых тяжелых ночей с начала конфликта

Иран устроил Израилю одну из самых тяжелых ночей с начала конфликта Fars: Иран устроил мощную атаку на Израиль в ночь на 18 марта

Иран устроил мощную атаку на Израиль в ночь на 18 марта, сообщило агентство Fars. Там отметили, что военные направили множество ракет на северные и центральные районы еврейского государства.

Израильские источники описали прошедшую ночь как одну из самых трудных. Она сопровождалась волной ракетных ударов иранского происхождения, — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что в результате атак в нескольких районах Израиля отключилась электроэнергия, вспыхнули пожары. Кроме того, жители населенных пунктов на севере страны оказались в критическом положении из-за недостатка средств для защиты.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

До этого стало известно, что средства ПВО не смогли пресечь атаку беспилотника на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. В результате дрон рухнул на территории диппредставительства. Сведений о нанесенном ущербе обнародовано не было.