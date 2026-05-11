11 мая 2026 в 00:08

Британии предрекли смену премьер-министра

Дмитриев: премьер Британии Стармер может уйти в отставку на следующей неделе

Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку в ближайшие дни, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что внутри Лейбористской партии усилилось недовольство после неудачи на местных выборах.

По словам спецпредставителя, против Стармера выступили депутаты-лейбористы. Некоторые члены правительства также выражали недовольство.

Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров выступили против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Стармер уйдет в отставку по графику уже на следующей неделе, — написал Дмитриев в соцсетях.

Ранее стало известно о победе партии Reform UK под руководством Найджела Фараджа на местных выборах в Англии. В то же время правящая Лейбористская партия показала спад, что усилило сомнения в способности премьер-министра Кира Стармера управлять страной, заметили журналисты.

