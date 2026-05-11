Иран дал ответ США на предложение по демонтированию ядерных объектов

WSJ: Иран отказался от требования США о демонтаже ядерных объектов

Иран направил США ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы, передает Wall Street Journal. В документе Тегеран отверг требование о демонтаже своих ядерных объектов.

По данным источников, Иран согласился лишь на приостановку обогащения урана, но не на срок в 20 лет, как этого добивается Вашингтон. Также отмечается, что Тегеран предложил переработать часть запасов обогащенного урана для снижения его уровня и передать оставшуюся часть третьей стороне с условием возможного возврата при срыве соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: Вашингтон рано или поздно получит доступ к запасам обогащенного урана Ирана. По его словам, это вопрос времени и дальнейших действий американской стороны.

Кроме того, Вашингтон не сможет принудительно изъять у Ирана запасы обогащенного урана без согласия Тегерана, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о намерении рано или поздно забрать ядерные материалы у Исламской Республики.

