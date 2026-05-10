«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране

«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране Трамп заявил о планах США заполучить запасы обогащенного урана Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рано или поздно получит доступ к запасам обогащенного урана Ирана. По его словам, это вопрос времени и дальнейших действий американской стороны.

США добьются этого, заверил американский лидер. Он подчеркнул, что такая позиция Соединенных Штатов сохраняется и не меняется.

Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил о намерениях Трампа закончить войну с Ираном дипломатическим путем. Однако при необходимости политик готов к боевым действиям, уточнил дипломат.

До этого сообщалось, что Вашингтон не сможет принудительно изъять у Ирана запасы обогащенного урана без согласия Тегерана, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о намерении рано или поздно забрать ядерные материалы у Исламской Республики.