Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран Постпред США при ООН Уолтц: Трамп хочет завершить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп намерен закончить войну с Ираном дипломатическим путем, сообщил ABC американский постпред при ООН Майк Уолтц. Однако при необходимости политик готов к боевым действиям, уточнил дипломат.

Он дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать, — подчеркнул Уолтц.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи рассказал, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, диалог продолжается. Тирмизи объяснил, что о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Он подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, так как они ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования. Он отметил, что любые действия, препятствующие долгосрочным отношениям между сторонами, так или иначе вызывают реакцию.