Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны Пушков заявил, что США не смогут изъять уран у Ирана без его согласия

Вашингтон не сможет принудительно изъять у Ирана запасы обогащенного урана без согласия Тегерана, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о намерении рано или поздно забрать ядерные материалы у Исламской Республики.

Наблюдать США могут, а вот изъять обогащенный уран без согласия Ирана — не могут, — написал он.

Пушков отметил, что Трамп, утверждая, будто США знают все места хранения ядерных материалов и наблюдают за ними из космоса, звучит самоуверенно. По его словам, извлечение материалов и их безопасная перевозка в условиях конфликта являются практически неосуществимой задачей. Для этого необходим мир, детально проработанный совместно с МАГАТЭ план передачи обогащенного урана и безусловное согласие и сотрудничество со стороны самого Ирана, отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие. Переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики.