Трамп заявил, что Иран согласился на самое спорное условие США

Иран в ходе переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, Тегеран подтвердил свою позицию по этому вопросу.

Иран не может иметь ядерное оружие, и у него его не будет. И он, помимо прочего, согласился с этим, — сказал американский лидер.

Переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. Согласно одностраничному плану, стороны могут объявить о прекращении военных действий и начать 30-дневный переговорный период по ключевым вопросам: ядерная программа, размораживание иранских активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

Ранее Трамп указывал, что новое иранское руководство демонстрирует желание заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, он все же не уверен, что стороны смогут прийти к соглашению, которое устроит американскую сторону. При этом президент также добавил, что Вашингтон и Тегеран в последние сутки провели очень хорошие переговоры.