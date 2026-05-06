Трамп заявил об изменениях в отношениях с Ираном за последние сутки Трамп заявил, что США и Иран за последние 24 часа провели хорошие переговоры

Вашингтон и Тегеран в последние сутки провели очень хорошие переговоры, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, вероятность заключения сделки крайне высока.

В последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и очень велика вероятность, что мы заключим сделку, — уточнил американский лидер.

При этом он подчеркнул, что США не устанавливают никаких крайних сроков в диалоге с иранской стороной. Однако Вашингтон «обязан получить то, что ему нужно». Если этого не произойдет, то Белый дом решится на очень большой шаг, констатировал республиканец.

До этого Трамп указывал, что новое иранское руководство демонстрирует желание заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, он все же не уверен, что стороны смогут прийти к соглашению, которое устроит американскую сторону. Также президент назвал маловероятной новую поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Глава Белого дома уточнил, что основную часть переговорного процесса можно провести на территории США.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Трамп не успеет завершить войну в Иране до 14 мая. При этом, по его мнению, в случае отсутствия компромисса президент США вряд ли отменит запланированный визит в Китай.