06 мая 2026 в 18:54

Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский лидер Дональд Трамп не успеет завершить войну в Иране до 14 мая, выразил уверенность в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. При этом, по его мнению, в случае отсутствия компромисса президент США вряд ли отменит запланированный визит в Китай.

Связанный с Ираном и Ормузским проливом вопрос, который пытается так быстро решить Трамп, настолько затягивает узел мировых событий, что из него выпутаться США быстро не получается. Маловероятно, что до 14 мая что-то будет завершено и подписано. Что касается визита Трампа в Китай, я не думаю, что он будет отменять поездку, хотя это вполне нормальное явление для него. Он будет просто-напросто в беседе с Си Цзиньпином (председатель КНР. — NEWS.ru) вести разговоры, в которых будет позиционировать себя победителем и говорить о том, что он и дальше будет стремиться к тому, чтобы во всех делах, в которых он принимает участие, быстро и молниеносно получать весьма впечатляющий эффект, — сказал Кошкин.

Ранее Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть заключено до его визита в Китай. Поездка американского лидера в КНР намечена на 14–15 мая.

Софья Якимова
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
