«Ринулся к нему»: российский стрелок вытащил товарища из-под обстрела ВСУ

Старший стрелок ефрейтор Владислав Котик эвакуировал раненого сослуживца, попавшего под атаку украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Боец незамедлительно ринулся к товарищу, находящемуся в критической ситуации, по первому приказу командира.

В российском военном ведомстве рассказали, что Котик в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по проведению рекогносцировки. В процессе работы на месте одна из групп попала под атаку вражеских беспилотников.

Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвел эвакуацию, — указано в сообщении.

Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Ржавый рассказал, что остался жив благодаря пробитому колесу автомобиля. По его словам, машину пришлось накрыть маскировочной сетью, однако ее заметил вражеский беспилотник. В итоге БПЛА атаковал «Ниву», внутри салона которой уже не было людей.

До этого рядовой Даниил Соколов ликвидировал трех украинских военнослужащих в ходе штурма опорного пункта противника. Бойцу удалось скрытно подобраться к вражеской позиции с фланга.