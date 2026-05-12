Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе

Стрелок из школы на Кубани купил пневматический пистолет на маркетплейсе

Девятиклассник, открывший стрельбу в школе Гулькевичского района, приобрел пневматический пистолет на популярном маркетплейсе, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Покупку он совершил при помощи своей матери.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что девятиклассник принес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе и начал стрельбу. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, двое учеников получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего стрелка. В ведомстве уточнили, что речь идет о статье 213 УК РФ о хулиганстве, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. При этом адвокат Вадим Багатурия допустил, что стрелку может быть назначен условный срок из-за его возраста.