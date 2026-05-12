Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани

Девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в Краснодарском крае, может быть назначен условный срок за хулиганство, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, ученику не грозит тюремное заключение из-за возраста.

Охранникам и руководству школы [в Краснодарском крае] не будет ничего грозить [за стрельбу, устроенную учеником], если в результате расследования будет установлено, что все инструкции по безопасности соблюдены. Самому малолетнему хулигану, чьи действия могут быть квалифицированы по статье 213 УК РФ — хулиганство, грозит до пяти лет. Я не думаю, что его посадят в силу возраста, но условным сроком он точно отделается, — прокомментировал Багатурия.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края заявили, что девятиклассник принес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе и открыл стрельбу. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, двое учеников получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.