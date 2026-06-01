С Александровой, Ярмольником и Пересильд: как прошел День мороженого в ГУМе

Актриса Марина Александрова с дочерью Екатериной на Дне мороженого в ГУМе

В День защиты детей в московском ГУМе прошла ежегодная благотворительная акция. Сотни москвичей выстроились в ряд за мороженым — символом Государственного универсального магазина. Всего для праздника было приготовлено 40 тысяч порций лакомства, которое продавалась за символическую сумму.

По традиции десерт продавали музыканты, актеры, телеведущие и спортсмены. В этом году участниками благотворительной акции стали Екатерина Волкова, Юлия Пересильд, Ирина Безрукова, Марина Александрова, Екатерина Стриженова, Дарья Повереннова, Леонид Ярмольник, гимнастки Дина и Арина Аверины и многие другие звезды. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Ярмольник признался, что больше всего любит шоколадный пломбир. По словам артиста, он не придерживается диеты и не ограничивает себя в сладком.

Все средства, вырученные в этот день от продажи мороженого, будут направлены в благотворительный фонд «Галчонок», помогающий детям с поражением центральной нервной системы (ЦНС).

