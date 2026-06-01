01 июня 2026 в 17:10

С Александровой, Ярмольником и Пересильд: как прошел День мороженого в ГУМе

Актриса Марина Александрова с дочерью Екатериной на Дне мороженого в ГУМе Актриса Марина Александрова с дочерью Екатериной на Дне мороженого в ГУМе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В День защиты детей в московском ГУМе прошла ежегодная благотворительная акция. Сотни москвичей выстроились в ряд за мороженым — символом Государственного универсального магазина. Всего для праздника было приготовлено 40 тысяч порций лакомства, которое продавалась за символическую сумму.

По традиции десерт продавали музыканты, актеры, телеведущие и спортсмены. В этом году участниками благотворительной акции стали Екатерина Волкова, Юлия Пересильд, Ирина Безрукова, Марина Александрова, Екатерина Стриженова, Дарья Повереннова, Леонид Ярмольник, гимнастки Дина и Арина Аверины и многие другие звезды. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Ярмольник признался, что больше всего любит шоколадный пломбир. По словам артиста, он не придерживается диеты и не ограничивает себя в сладком.

Все средства, вырученные в этот день от продажи мороженого, будут направлены в благотворительный фонд «Галчонок», помогающий детям с поражением центральной нервной системы (ЦНС).

Кто еще из звездных гостей принял участие в благотворительной акции и чем запомнился День мороженого в ГУМе — в галерее NEWS.ru.

Актриса Ирина Безрукова на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Юлия Пересильд и предприниматель Михаил Куснерович на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Екатерина Стриженова на Дне мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе
Сестры-гимнастки Дина и Арина Аверины на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Ирина Безрукова на Дне мороженого в ГУМе
Сестры-гимнастки Дина и Арина Аверины на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Дарья Повереннова на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Екатерина Стриженова на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Екатерина Волкова на Дне мороженого в ГУМе
Актер Леонид Ярмольник с внуками на Дне мороженого в ГУМе
Актер Александр Стриженов на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Марина Александрова с дочерью Екатериной на Дне мороженого в ГУМе
Телеведущая Аврора на Дне мороженого в ГУМе
Актриса Любовь Толкалина на Дне мороженого в ГУМе
Директор ГУМа Теймураз Гугуберидзе на Дне мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе
