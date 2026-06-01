01 июня 2026 в 17:52

«Заигравшийся Франкенштейн»: Мирошник описал Украину

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украина стала «заигравшимся Франкенштейном», которого вырастили представили Европейского союза, заявил ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Так он отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.

Заигравшийся Франкенштейн, которого вырастили европейцы, вот ему и позволено все. При этом мне кажется, что европейцы встали на такой очень опасный путь, потому что Украина уже делает шаг в сторону ядерного терроризма, — сказал Мирошник.

Посол обратил внимание на необратимость действий Киева, которые могут привести к катастрофическим последствиям. По словам Мирошника, ВСУ крайне не избирательны в своих ударах, поэтому есть вероятность, что они случайно атакуют энергоблок.

Ранее Мирошник подчеркнул, что Евросоюз не реагирует на продолжающиеся атаки на Запорожскую АЭС. По его словам, европейские страны не выступали с заявлениями и не предпринимали шагов, направленных на ограничение подобных действий Киева.

