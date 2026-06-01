01 июня 2026 в 01:43

Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС

Родион Мирошник
Евросоюз не реагирует на продолжающиеся атаки на Запорожскую АЭС, и поэтому несет как минимум косвенную ответственность за действия Украины, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, европейские страны не выступают с заявлениями и не предпринимают шагов, направленных на ограничение подобных действий Киева.

Мы не видим ни окрика, ни ограничений, ни даже заявлений об озабоченности со стороны европейцев и тех стран, которые выделяют колоссальные деньги на содержание киевского режима. Поэтому можно возлагать как минимум косвенную ответственность на Евросоюз, который ничего не предпринял, чтобы ограничить Украину от действий, граничащих с ядерным терроризмом, — сказал Мирошник.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атака на Запорожскую электростанцию может иметь последствия, выходящие за рамки военного противостояния. По ее словам, это возможно, даже если целью удара не было нанесение критического ущерба.

