Скандал с Авериными, свидания за деньги, развод: как живет Яна Кошкина

Актриса Яна Кошкина оказалась в центре скандала с гимнастками Диной и Ариной Авериными. Что стало причиной конфликта, как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Кошкина

Яна Кошкина родилась 22 апреля 1990 года в Санкт-Петербурге, окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В 2011 году переехала в Москву.

Кошкина дебютировала на экране в сериале «ОБЖ». Широкую известность ей принесла лента «ЧОП» и проект «Однажды в России». Также она снималась в лентах «Интерны», «Лесник», «Светофор», «Студия 17», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Секс. До и после» и других. На настоящий момент в ее фильмографии около 70 работ.

Несмотря на наличие откровенных ролей, Кошкина отмечала, что никогда не снималась голой. По словам артистки, ей пока не предложили такую роль, ради которой она бы согласилась раздеться в кадре.

«Я бы сыграла Джокершу, и там я готова где-нибудь пройтись голенькой», — заявила она.

Что известно о личной жизни Кошкиной

Яна Кошкина в 2023 году вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова, который младше ее на семь лет. По данным СМИ, он является совладельцем клуба-караоке вместе с юмористом Гариком Харламовым.

Спустя полтора года после свадьбы артистка сообщила о разводе.

«Мы получили официальный развод. Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем», — рассказала она в соцсетях.

Через некоторое время после развода бывшие супруги вновь сошлись.

Актриса в эфире «Шоу Воли» призналась, что ей неоднократно предлагали пойти на свидания за деньги.

«Я помню, один раз мне предложили деньги за ужин в Дубае без продолжения, как говорилось, и какая-то огромная была сумма — порядка 100 миллионов рублей», — вспомнила она.

Что известно о конфликте Кошкиной и Авериных

Яна Кошкина вместе со своей мамой Маргаритой приняла участие в съемках программы «Сокровища императора». Их соперниками в шоу, в частности, стали сестры Аверины.

В одном из выпусков Маргарита Кошкина задала вопрос, почему Авериных называют олимпийскими чемпионками, если официально они ими не являются.

«Извините, какие места на Олимпийских играх вы заняли: второе, четвертое? <...> Почему у нас всегда говорится „олимпийские чемпионки“?» — заявила она.

Яна поддержала мать. Сестры Аверины же в свою очередь объяснили: ведь не они сами так себя называют, а другие люди — и это их право. Спортсменки предположили, что Маргарита Кошкина намеренно подняла тяжелую для них тему, чтобы обидеть.

Эти заявления спровоцировали скандал, в соцсетях начали выступать за «отмену» актрисы. После этого Кошкина записала видео, в котором объяснила свою позицию. Артистка заявила, что не обесценивала заслуг спортсменок, но подчеркнула, что Дина и Арина Аверины не получали золото на Олимпиаде.

На фоне скандала менеджер гимнасток Нина Пономарева обратилась к директору телеканала ТНТ Тине Канделаки.

«Уважаемая Тина (Канделаки), такого быть не должно! Яна — лицо вашего канала вроде как. В какое шоу бы мы ни играли и на каком телеканале ни появлялись, всегда нужно помнить, что порядочность и уважение — это то, чего у семейства Кошкиных не было и нет! И увы, уже не будет», — написала она.

Чем сейчас занимается Кошкина

Яна Кошкина, помимо съемок в ТВ-шоу, продолжает творческую деятельность.

В 2026 году с ней на экраны вышел сериал «Уволить Жору», также она снимается в ленте «Телохранители-3».

