«Папа, давай закопаем маму»: врач умоляет вернуть сына из Казахстана

Весной 2026 года 23-летняя врач из Новосибирска Анастасия Степашкина прилетела в Казахстан вместе с трехлетним сыном, чтобы навестить отца ребенка. Домой она вернулась одна — с обритой головой, тяжелой травмой глаза и следами от побоев. Теперь Анастасия добивается возвращения ребенка, который остался в Алма-Ате, а в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы двух стран. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Я видела в нем только положительное»

С Рустамом Анастасия познакомилась в конце 2018 года в Усть-Каменогорске, на востоке Казахстана. Тогда обоим было по 16 лет. Она приезжала в Казахстан на каникулы к бабушке и дедушке, а он играл в хоккей за местную команду.

Между юношей и девушкой завязались отношения на расстоянии. Анастасия жила и училась в Новосибирске, Рустам оставался в Казахстане. Они ежедневно созванивались, встречались во время каникул и строили планы на будущее.

В 2019 году девушка поступила в медицинский университет. По ее словам, тогда избранник поддерживал ее стремление стать врачом. Молодые люди договаривались, что после окончания учебы она переедет к нему, а затем они создадут семью.

«Я очень любила этого человека и видела в нем только положительные черты», — вспоминает Анастасия в интервью журналистке Веронике Косаткиной.

Беременность и расставание

Переломным моментом стала беременность в 2022 году, незадолго до которой пара решила расстаться. Между Анастасией и Рустамом состоялся разговор: они условились, что не будут сохранять отношения ради ребенка, но Рустам будет помогать в воспитании сына.

Рустам приехал на роды вместе с матерью и сестрой. Вроде бы поначалу чувства между новоиспеченными родителями вспыхивали вновь, но лишь на короткое время. Дальше взгляды на будущее начали расходиться все сильнее. По словам Анастасии, бывший избранник и его родные ожидали переезда девушки в Казахстан.

«У нас разные уставы в семьях. У них женщины не работают, а сидят дома. И главным условием Рустама, чтобы он сделал мне предложение, было то, чтобы я переехала к нему, отказавшись от своей семьи, от своих друзей, жила в его доме под камерами, забыла о медицине, о работе, о своих интересах и просто занималась домом. А я привыкла к Новосибирску, к достижению своих целей. Я здесь работаю врачом, пошла дальше в ординатуру. Рустам меня перестал в этом поддерживать. И его мама говорила: „Ты с зарплаты врача даже [за] садик ребенку не сможешь платить“», — рассказывает Анастасия.

Обещал воткнуть нож в горло

После рождения сына отношения окончательно изменились. Рустам мог хватать девушку за волосы, прижимать к кровати за шею, бросать телефон в стену. Однако в отношении ребенка мужчина не проявлял жестокости. Несмотря на конфликты, Анастасия продолжала привозить сына к отцу и его родственникам.

«Я наоборот всегда за была. Даже когда мы с Рустамом ругались, я никогда в плохом свете Рустама перед сыном не выставляла», — убеждает Анастасия.

В начале апреля 2026 года Анастасия вновь прилетела в Алма-Ату вместе с ребенком. Первые дни проходили относительно спокойно, но вечером 12 апреля ситуация резко изменилась.

«Мы сидели за столом с его мамой. С сестрой завязался спор. У Рустама была такая фраза: „Если ты еще раз на меня посмотришь таким взглядом, я тебе воткну нож в горло“. Я испугалась, убежала на кухню. Евгения Юрьевна, его мама, побежала за мной, начала меня успокаивать. Она говорила: „Настя, Рустам пошутил, это у него такие шутки“», — вспоминает Анастасия.

В тот же вечер Рустам подошел к сыну, который играл в телефон Анастасии, отнял у него девайс и ушел в ванную комнату. Там он нашел сообщения о ее личной жизни после их расставания, мужчина пришел в ярость. При этом они давно условились, что между ними все кончено, а у самого Рустама уже была новая пассия. Последняя даже писала Анастасии угрозы с требованием прекратить общение с Рустамом.

«Видимо, он продолжал считать меня своей собственностью», — предполагает Анастасия.

Десять дней заточения

Выйдя из ванной с телефоном, Рустам силой вытащил Анастасию на летнюю кухню и избил. Он наносил удары по голове и лицу, пока она не потеряла сознание. Мать и сестра агрессора вступились только в момент, когда мужчина попытался схватиться за нож.

«Потом он неоднократно свою маму просил дать разрешение на убийство меня. Говорил, что он стер все с камер видеонаблюдения, что моим родным они скажут, будто я вышла из дома и не вернулась, что он все продумал. Каждый день я слышала эти разговоры. Мама плакала, бросалась на него, говорила: „Рустам, да ты будешь сидеть за решеткой, не марай руки об эту шлюху. Подумай о нас“. Он у них единственный мужчина в семье», — вспоминает Анастасия.

Девушке не дали улететь в Новосибирск в назначенный день. Следующие дни она практически не вставала с постели из-за сильной тошноты и головной боли. Ее телефон был изъят, родственникам писали сообщения от ее имени. Бывший избранник заставлял записывать голосовые сообщения с заранее подготовленным текстом для родственников.

Мужчина рвал ее вещи, уничтожал учебные конспекты и книги. После звал с собой сына и заставлял его при матери тоже ломать и рвать ее вещи.

«Ребенок подходил ко мне со словами: „Мама, папа сказал, что ты плохая, мы тебя больше не любим, и тебя нужно закопать. Папа, давай закопаем маму“», — делится Анастасия.

Особенно болезненным эпизодом для нее стало принудительное бритье головы. Анастасия рассказывает, что сначала мужчина вырывал ей волосы, а затем потребовал полностью побриться. Все происходящее снималось на видео.

«Я делала все, что он говорил, потому что думала, что он меня убьет. Это видео несколько секунд буквально, как я только касаюсь машинкой своей головы, в истерике, со слезами брею себе голову. Затем я уже просто упала, и Рустам меня сам обривал. Потом он выпустил меня под предлогом: если я буду жить так, как хочет он, то он мне позволит видеть ребенка. Если я обращусь в полицию, пройду экспертизы, куда-то обращусь, то он убьет всех: папу, бабушек, дедушку и подорвет машину мамы. В таком состоянии он меня выпустил в Новосибирск. Ребенка они мне не отдали. Он угрожал, что лишит меня материнских прав за 10 млн», — рассказывает Анастасия.

Папа не узнал в аэропорту

В аэропорт Анастасию сопровождали Рустам и его сестра. Родственница замазывала синяки консилером и объясняла, какую версию событий необходимо рассказывать на границе. В Новосибирске девушку встретил отец.

«Я побежала к нему, начала плакать, упала на него. Папа был в невероятном шоке. Он говорит: „Я тебя даже не узнал. Думал, что какая-то женщина на меня накинулась“», — вспоминает девушка.

В тот же день Анастасия обратилась в полицию и прошла судебно-медицинскую экспертизу. По ее словам, врачи зафиксировали кровоизлияние в глазу, разрыв сетчатки, многочисленные гематомы и последствия черепно-мозговой травмы. Позже ей потребовалась операция на глазу: вместо 100%-ного зрения у девушки теперь −5 на пострадавшем глазу. Кроме того, в крови был обнаружен фенобарбитал — препарат с выраженным седативным действием, которым девушку накачивали на протяжении нескольких дней издевательств.

Сын Анастасии и Рустама является гражданином России. Девушка уже обратилась в органы опеки и к уполномоченному по правам ребенка. В ближайшее время должен состояться суд об определении места жительства мальчика. По словам Анастасии, уголовные дела возбуждены как в России, так и в Казахстане. При этом она опасается лично приезжать в Алма-Ату из-за угроз в свой адрес.

Сейчас Анастасия проходит лечение и пытается справиться с последствиями пережитого. Она говорит, что по-прежнему просыпается по ночам от панических атак, но больше всего ее тревожит судьба сына.

Рустам создал группу в WhatsApp под названием «Измена длиною в 10 лет», куда добавил маму, папу, бабушек и других родственников Анастасии

«Начал туда отправлять все мои переписки с подругами, мои интимные фотографии, все мои личные данные — все туда отправил. С ребенком разговаривать он мне сейчас не дает. Трубки не берет. Если берет трубку, то говорит, что меня заблокирует, если я еще раз позвоню. Ребенка я не слышала уже давно», — сетует Анастасия.

